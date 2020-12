Fiica Andreei Esca se mută în casă nouă. Cum arată apartamentul pe care Alexia Eram l-a cumpărat

Fiica Andreei Esca a reușit să-și cumpere primul ei apartament, la vârsta de numai 20 de ani.

Alexia Eram a dat vestea pe contul personal de Instagram și a filmat deja primul vlog cu noul apartament.

„Sunt foarte mândră că am reușit să-mi cumpăr un apartament. 3 camere, cochet și e al meu! Cu multe economii din proiectele mele, un împrumut de la bancă și un mic ajutor de la părinți, here I am! Sunt fericită și recunoscătoare!”, a scris Alexia pe Instagram.

Cum și-a amenajat Alexia apartamentul

Alexia ne-a făcut un tur al apartamentului, care momentan este gol, deoarece se află în curs de amenajare. Noua ei locuință are două dormitoare și un living și se întinde pe două etaje. Are o terasă mare la etaj și o terasă mai mică jos. Pentru amenajare, Alexia a dezvăluit că a ales un stil care îmbină elementele moderne cu cele retro. Nuanțele care vor domina în apartamentul ei vor fi gri și roz.

Așadar, apartamentul este în șantier în acest moment, dar fiica Andreei Esca le-a dat o idee fanilor despre imaginea finală, cu multe locuri de depozitare, un dressing generos. Alexia a optat pentru o amenajare dinamică a dormitorului, cu televizor și birou, astfel încât acesta nu va fi, cel mai probabil, doar un loc de odihnă.

La etaj, în partea stângă, se află livingul, de asemenea cu un perete de geamuri care dau în terasă. Aici Alexia va aduce o canapea cu fotolii și o bibliotecă. În partea dreaptă se află bucătăria, deschisă spre living și continuată cu o zonă de luat masa.

Detaliul cu adevărat spectaculos al apartamentului este terasa de la etaj, în formă de L, pe care Alexia visează să instaleze un glob protector în care să poată mânca atunci când e vreme urâtă afară. Fiica Andreei Esca vrea să tapeteze peretele care desparte terasa ei de terasa vecinilor cu licheni și, pentru că îi plac foarte mult cactușii, va planta foarte mulți în jardinierele de pe margine.

Alexia Eram speră să se poată muta în noul ei apartament la sfârșitul lunii ianuare, începutul lunii februarie.