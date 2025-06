FIICA DANEI SĂVUICĂ, JULIE STANCU, S-A MĂRITAT! PRIMELE IMAGINI DE LA NUNTĂ

Dana Săvuică a fost soacră mică: fiica ei, Julie Stanciu, s-a căsătorit. Vedeta a publicat primele imagini de la marele eveniment.

Fostul fotomodel a fost căsătorit timp de 25 de ani cu Răzvan Stanciu, de care s-a despărțit în 2016. Din mariajul lor a rezultat o fiică, Julie, în vârstă de 32 de ani. Recent, tânăra a făcut un pas important în viața personală, alegând să-și unească destinul cu partenerul ei de viață, iar mama sa i-a fost aproape în acest moment special.

La vârsta de 32 de ani, Julie Stanciu s-a căsătorit cu bărbatul pe care îl iubește, însă a ales să păstreze discreția asupra identității acestuia. Deși Dana Săvuică este o figură publică foarte cunoscută în România, fiica sa a preferat ca evenimentul să se desfășoare departe de ochii presei. Primele imagini de la nuntă au fost postate chiar de Dana pe rețelele sociale, însoțite de mesajul:„Love and marriage in the family”.

Julie a atras toate privirile în rochia de mireasă, un model tip prințesă, confecționat din voal, scurt în față și lung în spate, cu mâneci tip pelerină și un corset decorat cu paiete. Mama sa, în calitate de soacră mică, a optat pentru o ținută elegantă, în tonuri de negru și auriu, completată de sandale rafinate, un colier choker și o pereche de ochelari supradimensionați. Zâmbetul, însă, a fost accesoriul care a dat cea mai multă strălucire apariției sale.

Vizibil emoționată, Dana Săvuică a trăit cu intensitate fiecare clipă de la ceremonia fiicei sale și s-a declarat extrem de mândră de Julie. Postarea sa de pe Instagram a stârnit numeroase reacții, iar multe dintre celebritățile din România, printre care Ioana Ginghină, Ozana Barabancea și Adina Halas, au felicitat-o și i-au transmis cele mai bune gânduri în comentarii.

Sursa: Tabu.RO