Fiica lui Beyonce, Blue Ivy, nominalizată la Premiile Grammy la doar 8 ani

Fiica lui Beyonce, Blue Ivy Carter, este oficial nominalizată la premiile Grammy. Are doar 8 ani dar e o fetiță foarte talentată. Micuța își surprinde părinții pe zi ce trece și are și motive pentru care să-i facă să fie mândri de ea.

Blu Ivy a reușit anul trecut, la doar 7 ani, un lucru la care mulți artiști cu experiență nici nu îndrăznesc să viseze: a intrat în prestigiosul top Billboard 100 cu o piesă cântată în duet cu celebra ei mamă. Anul acesta a înregistrat o nouă performanță.

Când Recording Academy a anunțat luna trecută nominalizații pentru premiile Grammy din 2021, Beyoncé a obținut și o nominalizare pentru cel mai bun videoclip muzical pentru piesa Brown Skin Girl. De la această nominalizare a lipsit fiica ei, Ivy Carter, care este creditată ca artist prezent pe piesă. La presiunile părinților ei celebri, Grammy și-a actualizat recent site-ul web pentru a o include acum și pe Ivy.

La începutul anului viitor, cântăreața americană are șansa să devină regina încoronată a premiilor Grammy. Artista a fost nominalizată la nouă categorii la ediția din 2021, printre care cea mai bună melodie și cel mai bun cântec R&B. Nominalizări sunt cu atât mai surprinzătoare cu cât Beyonce nu a lansat niciun album în acest an.

Brown Skin Girl, piesa-manifest pentru femeile de culoare de toate vârstele

Brown Skin Girl este o piesă despre frumusețea femeilor de culoare. Melodia vorbește despre identitatea, frumusețea și unicitatea fiecărei nuanțe ciocolatii a pielii. Dincolo de a atrage atenția asupra populației de culoare, Beyoncé abordează și subiectul încrederii în sine, valabil pentru oricine, indiferent de etnie sau rasă. Fetele și femeile sunt încurajate să se iubească și să fie conștiente de puterea pe care o au.

Piesa e colaborare realizată împreună cu rapperul american SAINt JHN, cântărețul nigerian WizKid și Blue Ivy, fiica lui Beyoncé. Versurile încărcate de semnificație sunt însoțite de un videoclip sugestiv, în care apar nume celebre ca Naomi Campbell, actrița Lupita Nyong’o sau Kelly Rowland, fosta colega de trupă din Destiny’s Child. Cele trei celebrități, alături de Beyoncé și fiica sa, dar și alte personaje creează o imagine completă și complexă a noului single Brown Skin Girl. Mesajul melodiei este accentuat de un videoclip regizat de Jenn Nkiru.

Brown Skin Girl se găsește pe albumul The Lion King: The Gift, precum și pe albumul vizual Black is King.