Filme despre sport pe care le poți viziona din tribuna propriei locuințe

Chiar dacă se numește „a șaptea artă”, cinematografia este cu siguranță cea mai influentă formă de artă. Majoritatea oamenilor nu urmăresc sculptura, pictura sau arhitectura cu la fel de mult interes și nu sunt influențați de noi opere sau clădiri. Filmele sunt însă peste tot, inspirându-ne și lărgindu-ne orizonturile. Acestea pot fi recunoscute ca mărturii, ca dovezi ale vieții. Poate cea mai mare atracție a lor este faptul că prin captarea de imagini nu se obține doar o reprezentare a anumitor lucruri și situații din realitate, ci acestea devin prezente indiferent de trecerea timpului.

Unele filme sunt adevărate lecții de istorie pentru telespectatori, deoarece arată evenimente din trecut. Altele descriu și explorează diverse culturi din jurul lumii și ne ajută să călătorim în locuri în care nu vom ajunge niciodată fizic. Ne ajută să procesăm anumite lecții de viață pe care nu le putem asimila printr-o altă modalitate. Prin intermediul lor putem ajunge să apreciem mai mult arta, trezesc în interiorul nostru dorința de schimbare, fie ea socială, fie în plan personal și totodată, ne inspiră să ne formăm anumite idealuri.

De la începutul industriei cinematografice, sportul a fost un subiect frecvent pentru filme. Au apărut sute de filme despre sport, din același motiv pentru care s-au stabilit legături sinergice între filme și forme culturale precum teatrul, literatura, moda, televiziunea sau publicitatea. Sporturile jucate la nivel profesionist se transformă în concursuri de îndemânare fizică guvernate de anumite reguli, în care participanții devin adversari. De multe ori însă chiar și atunci când este vorba de un sport ca un simplu hobby, cel care îl practică îl poate vedea ca pe o competiție din care își dorește să iasă învingător, adică mai iscusit, mai abil sau poate cu un organism mai sănătos.

În filmele care se concentrează pe sporturi, astfel de concursuri atletice joacă un rol central în definirea personajelor principale și există în special două convenții mai importante: o viziune utopică asupra lumii care presupune că oricine muncește din greu este determinat și joacă după reguli va reuși; și o nevoie de plauzibilitate bazată pe asemănarea cu lumea sportului actual, care își califică perspectiva utopică împreună cu complexitățile diferenței sociale. Mai simplu, în încercarea de a înfățișa sportivi plauzibili și evenimente sportive, filmele includ adesea forțe istorice care complică narațiunile lor, care astfel sunt concentrate pe personaje individuale ca agenți cauzali.

Printre cele mai interesante filme despre sporturi se numără cele despre poker, iar având în vedere că acest sport a crescut în popularitate în ultimii ani, chiar și producțiile mai puțin recente pot deveni de actualitate. Jocurile de poker sunt intense și este nevoie de o anumită cantitate de curaj și determinare pentru a ajunge la mesele finale. De aceea, când se imită realitatea pentru a crea un film despre poker, se surprinde un amestec de emoție, incertitudine și curiozitate, esențial în captarea atenției publicului.

The Cincinnati Kid este un film apărut în 1965 și spune povestea lui Eric Stoner în timpul unui joc cu o miză mare împotriva lui Lancey Howard, un jucător de pariuri de mare anvergură. Eric caută glorie, în timp ce oamenii din jurul său vânează altceva. Filmul este plin de nenumărate mici detalii care surprind lumea pokerului într-un New Orleans vibrant. Aspecte precum jucătorul care își notează într-un carnețel de buzunar toate câștigurile și pierderile sau trucurile care sunt un fel de arhetipuri mitice transformă scenele filmului în secvențe inteligente și totodată incitante. Punctul culminant ar putea fi chiar o lecție importantă pentru un jucător de poker, dar și o sursă bună de divertisment, deoarece la o masă de joc din viața reală nu s-ar putea ajunge la un astfel de apogeu fantezist.

Rounders, avându-i în rolurile principale pe Matt Damon, Edward Norton și Gretchen Mol este un film încărcat cu multe cunoștințe despre poker, dar și distractiv în același timp. Ca public, s-ar potrivi iubitorilor de poker, sau chiar jucătorilor, dar și celor care caută un subiect interesant și plin de suspans. Toți cei care își doresc să se cufunde în lumea acestui sport și să își dea seama cum funcționează anumite lucruri, ar trebui să găsească cu siguranță ceva timp pentru a-l urmări. Personajul principal este Mike, un jucător de poker genial, care își dorește mereu să câștige jucând bine. Acțiunea reunește jucătorii în cazinourile din Atlantic City și cu siguranță umorul nu lipsește din peisaj. Există un farmec incontestabil care radiază din acest film și, după cum spun mulți, poate fi cel mai bun film despre poker făcut vreodată.

Million Dollar Baby este în primul rând despre box și despre pasiunea pentru acest sport, care e frumos evidențiată prin prezentarea unui nou model de femeie. Aceasta este Maggie, interpretată de Hillary Swank și reușește să sublinieze frumusețea ambiției, care e atât de importantă pentru o misiune mai mare. Dorind să învețe de la cei mai buni, aspirantul boxer vrea ca Frankie Dunn (Clint Eastwood) să o antreneze. La început, acesta refuză cu tărie, spunând că nu are niciun interes să o antreneze, dar mai apoi Maggie nu numai că se dovedește a fi boxerul pe care a visat întotdeauna să-l aibă sub aripa lui, ci și un prieten care umple marele gol pe care l-a avut în viața sa.

A League of Their Own este un film care vrea să te facă să râzi, să sărbătorești baseball-ul de dragul sporturilor în general și care îți aduce la cunoștință anumite evenimente importante din istorie. Femeile au un loc aparte ca protagoniste și jucătoare profesioniste, cele mai cunoscute fiind Madonna și Geena Davis, iar Tom Hanks este un fost jucător ce devine acum antrenor. De reținut este că niciun alt film nu mai ilustrează povestea Ligii de baseball All-American Girls Professional, care a început să joace în 1943 și și-a încheiat activitatea în 1954 și este totodată înaintașul sporturilor profesionale pentru liga feminină din Statele Unite.

În Coach Carter, Samuel L. Jackson strigă, inspiră și își crează drumul având la bază fapte reale, la fel de pline de energie și inventivitate precum sunt prezentate. Secvențele din antrenamentele și meciurile de baschet sunt redate pe fondul unor probleme de ordin social și educațional, iar povestea rămâne la fel de fluidă de la introducere și până la deznodământ. Deși unii privitori ar putea spune că nu este vorba despre un subiect care să surprindă într-o mare măsură, nimeni nu poate contesta faptul că un film despre baschet poate oricând să aducă în atenție ceva imprevizibil. Până și o aruncare la coș este surprinzătoare.

I, Tonya este un film recent despre niște performanțe mai puțin recente, dar care au intrat cu siguranță în istorie. Actrița care o interpretează pe patinatoarea Tonya Harding este Margot Robbie, iar aceasta reușește atât o performanță maximă prin jocul actoricesc, cât și prin execuțiile de pe platoul de gheață. Deși par de necrezut, întâmplările din film chiar au avut loc, la fel cum saltul axel a fost premiera care i-a aparținut Tonyei. Filmul folosește umorul întunecat pentru a lumina tonul dramatic al vieții sale personale, din care face parte și soțul, Jeff Gillooly, interpretat de actorul Sebastian Stan, de origine română.