Fiul Luminiței Anghel îi calcă pe urme mamei

Ani de zile David Pușcaș, fiul adoptiv al Luminiței Anghel și al lui Marcel Pușcaș a fost în centrul mai multor scandaluri. Acum însă, la 24 de ani, tânărul s-a cumințit și și-a găsit o prietenă cântăreață care îl ajuta și îl îndrumă să facă lucruri bune. Iar cei doi au început să lucreze la un proiect care îi ține în priză.

Cântăreață Sarah JSun de 32 de ani are succes în strainatate și se pare că are un suflet mare. Pentru că ea s-a împrietenit cu David Pușcaș și a încercat să îl aducă pe un făgaș normal. “Avem un proiect foarte frumos, lucrăm de două luni la un proiect, este vorba de poveste de viață, însă mai multe detalii vă vom oferi atunci când va fi cazul dupa ce vom termina de filmat videoclipul acestei piese peste cateva zile. Sperăm ca publicul să o placă și o să o iubească la fel de mult cum o iubim noi. David s-a apucat de cântat și va fi o surpriză pentru mulți ce am facut impreuna”, ne-a spus Sarah. Si tot ea a mai povestit ca “Am norocul sa descopar nestemate neșlefuite și le scot la lumină.

Din păcate, din presă se auzeau numai lucruri rele despre David Puscas, era privit ca un rebel și când l-am cunoscut în realitate mi-am dat seama că este un om de nota 100. Este acolo când ai nevoie de el și nu te lasă la greu. Am zis că hai să facem niște proiecte, să muncim și sunt sigură că oamenii o să te vadă așa cum ești în realitate. De la mine a plecat ideea viitoarei piese, la care am început să lucrăm împreună cot la cot la versuri, ca piesa să devină reală. Este povestea lui David și toată lumea se regăsește în ea. Am filmat prima parte a videoclipului și urmează să-l terminăm. Mai avem nevoie de câteva cadre. Este o piesă dragă mie, mă concentrez pe acest proiect și sper să iasă ceva foarte cool”, a mai spus Sarah.