FLAVIA MIHĂȘAN, CONFESIUNI DESPRE NOUL IUBIT. DE CE AU ȚINUT RELAȚIA SECRETĂ

Flavia Mihășan a trecut peste despărțirea de tatăl copiilor săi și a început o nouă poveste de dragoste.

Într-un interviu acordat pentru Spynews.ro, vedeta vorbește despre relația ei cu Andrei Ciobanu și motivele pentru care au ales să păstreze discreția până acum.

Despre relația cu Andrei, Flavia a spus că deocamdată nu are prea multe de dezvăluit, dar va vorbi deschis atunci când va simți că e momentul potrivit. Vedeta a subliniat că relația lor este una asumată și că se bucură din plin de ea, chiar dacă au preferat să fie discreți la început.

„Acum că e totul asumat, chiar nu am alte detalii. Nu mai e nimic de zis. Este totul cum se vede și nu știu ce aș putea spune mai mult. Știți că eu sunt super discretă cu lucrurile astea. Vă dați seama că nu a apărut de pe o zi pe alta. Când o să fiu eu pregătită să spun lucruri, o să le spun și o să vorbesc mai multe cu mare drag”, a declarat Flavia Mihășan.

Acum aproximativ un an, Flavia Mihășan anunța sfârșitul relației de șase ani cu tatăl celor doi băieți ai săi. Cu toate acestea, cei doi au rămas în relații amiabile, punând mereu pe primul loc bunăstarea copiilor.

În perioada ce a urmat, vedeta nu a fost surprinsă alături de altcineva, până de curând. Flavia a mărturisit mereu că se concentrează pe creșterea micuților, însă nu refuză iubirea dacă o întâlnește.

Se pare că bărbatul care i-a câștigat inima este Andrei Ciobanu, comediantul cunoscut publicului larg. Prima apariție a celor doi într-un context public a avut loc într-un videoclip amuzant postat pe social media, moment ce nu lăsa de bănuit că între ei ar fi ceva mai mult decât o prietenie.

Sursa: Tabu.RO