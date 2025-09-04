FLAVIA MIHĂȘAN ȘI ANDREI CIOBANU, CEL MAI NOU CUPLU DIN SHOWBIZ!

Flavia Mihășan și comediantul Andrei Ciobanu formează cel mai nou cuplu din showbiz. Cei doi s-au afișat pentru prima dată împreună pe plajă, într-un videoclip postat pe TikTok, confirmând oficial relația.

După despărțirea de tatăl copiilor săi, Flavia a declarat că se concentrează pe creșterea băieților, dar nu exclude posibilitatea unei noi iubiri. Se pare că Andrei Ciobanu este omul potrivit pentru ea. Cu aproape o lună înainte, cei doi postaseră împreună un videoclip pe TikTok, care a strâns numeroase aprecieri, însă relația lor nu fusese confirmată public până recent.

Flavia și Andrei au transmis pe TikTok un mesaj jucăuș despre relația lor: „Când ai zis c-o să fugi de orice fel de relație, dar ea a fugit mai repede decât tine”, confirmând astfel începutul unei noi povești de dragoste. VIDEO AICI

Andrei Ciobanu, în vârstă de 36 de ani, originar din Suceava, este comediant și creator de conținut online, cu o comunitate impresionantă pe rețelele sociale. A absolvit Facultatea de Istorie la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj și are experiență în televiziune și radio. De-a lungul timpului, a lansat mai multe cărți și a devenit cunoscut pentru parodiile sale și aparițiile în mediul online.

Anul trecut, Flavia Mihășan dezvăluia că nu mai formează un cuplu cu tatăl copiilor ei. După separare, aceasta și-a regăsit echilibrul alături de Andrei Ciobanu. Cei doi au început să apară public împreună, stârnind imediat reacții din partea fanilor.

Vestea despărțirii de Marius a luat prin surprindere admiratorii vedetei, nimeni neanticipând această decizie.

„Noi am fost destul de onești și le-am spus că mami și tati au hotărât să nu mai fie un cuplu. Le-am spus că ne iubim în continuare, însă diferit; nu mai suntem împreună ca un cuplu, dar suntem tot o familie. Ei au rămas cu această idee, tot de familie. Noi am făcut cum am putut mai bine, pentru că erau mult prea mici pentru a le explica detalii. Mi se pare că cel mai bun lucru pentru copii este să aibă doi părinți fericiți, chiar dacă nu sunt împreună, dar măcar nu nefericiți,” declara atunci Flavia Mihășan pentru Spynews.ro.

Acum, vedeta a confirmat că între ea și Andrei Ciobanu există o relație, însă a ales să păstreze discreția asupra detaliilor. „Este adevărat, suntem într-o relație, dar nu vreau să dau mai multe detalii. Pot doar să confirm!,” a declarat Flavia pentru Cancan.ro.

