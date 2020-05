Fosta știristă Raluca Lăzăruț a păstrat un secret patru luni și abia acum a ieșit la iveală

Fosta participantă la un reality-show celebru și stirista a plecat în Statele Unite ale Americi unde s-a căsătorit cu omul de afaceri Horațiu Boeriu pe care l-a făcut tată anul acesta, însă în urmă cu patru luni iar Raluca Lăzăruț a anunțat abia acum pentru că a vrut să fie secret și să nu știe nimeni.

Fosta participantă la showul Big Brother a născut acum patru luni și a ținut sarcina secretă până acum. Raluca Lăzăruț a publicat o imagine pe rețelele de socializare cu fiica ei care se numește Gemma (în engleză înseamnă piatră prețioasă. n.r.). “Despite everything, 2020 is my best year so far! – Meet Gemma, my little gem.4 months today – “Dincolo de toate, 2020 a fost, de departe, cel mai bun an al meu. Faceți cunoștință cu Gemma, comoara mea născută acum patru luni”, a scris fosta vedetă de televiziune.

Fermecătoarea Raluca Lăzăruț și Horațiu Boeriu s-au căsătorit în secret în 2016, nași fiind Adelina și Cristi Chivu. Raluca și Adelina s-au apropiat de pe vremea când erau colege la un post de televiziune din România, iar bărbații lor, Horațiu și Cristi, au fost și au rămas buni prieteni. S-ar părea că vedeta a născută la inceputul anului dar nu au anunțat nici măcar că fosta vedetă este însărcinată!