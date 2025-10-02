FOSTUL DEPUTAT CRISTIAN RIZEA ANUNȚĂ NOI DEZVĂLUIRI

Fostul parlamentar Cristian Rizea a revenit în spațiul public cu un anunț incendiar postat pe contul său de TikTok, în care spune că va face „dezvăluiri” despre presupuse fapte de corupție și evaziune fiscală comise de oameni de afaceri care „pozează în mari patrioți”. În mesajul citat, el afirmă: „Eu vreau să vă spun vouă adevărul. Ăsta e singurul meu interes, de a spune adevărul și de a arîta mizeria… Fac dezvăluiri, totul în limitele legii, scot mizeria, le arăt cum fură statul ăsta în fiecare zi…” (postare TikTok).

Rizea a subliniat în aceeași postare că este „revoltat” după ce a lipsit din spațiul public „doi ani și două luni” și a avertizat că va face anumite persoane „să plângă” pentru această perioadă, promițând expunerea mecanismelor pe care le denunță. Mesajul său insinuează implicarea unor practici precum evaziunea fiscală și spălarea de bani, dar și discrepanțe între imaginea publică a unor afaceriști și fapte.

VEZI VIDEO AICI