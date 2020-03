Foto! Catrinel Merlon Menghia face mișcare la domiciliu

Îndrăgita actrița româncă stă acasă în familie în Italia și chiar dacă este consemnată la domiciliu și nu are alte proiecte, nu a dat iama în mâncare și nici nu mănâncă în neștire. Din contra, Catrinel Merlon Menghia are în continuare o silueta de vis pe care o întreține așa cum poate.

După ce anul trecut a fost în România și a lansat “La Gomera”, filmul regizat de Corneliu Porumboiu, Catrinel Merlon Menghia s-a întors la familia ei în Italia, unde acum stă acasă. Vedetă și-a anulat toate proiectele și stă alături de familia ei, de iubit și copilul născut anul trecut. Însă în această perioada actrița nu-și neglijează silueta și face exericitile pe care nu le mai poate face la sala de sport, căci acestea au fost închise.

Vedeta s-a pozat în timp ce făcea sport și a scris sub aceea fotografie “Playng with the ball so i don’t become one by the end of the quarantine” – “Mă joc cu mingea că să nu devin una până la sfârșitul carantinei”. Catrinel are grijă de ea că să nu și piardă frumusețea corpului și să adune kilograme în plus în această perioada când suntem obligați să stea în casă. În urmă cu un an, după ce a născut, actrița a mai ținut o cură că să scape de kilogramele acumulate pe timpul sarcinii. Vedetă este conștientă că această criză va trece și vor reveni din nou angajamentele și filme în care va juca și va trebui să aibă o silueta de viespe.