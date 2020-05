Ce sexy este Ruby acum și ce fetiță sfioasă era în copilărie FOTO

Una dintre cele mai senzuale interprete de la noi, Ana Claudia Grigore, pe numele ei de scenă Ruby, a avut o copilărie plină fiind crescută mai mult de mamaia ei decât de părinții care au plecat la muncă în străinătate și apoi s-au despărțit, indemeiendu-și alte familii și aducându-i alți frățiori

Fermecătoarea solistă care a devenit celebră cu piesa “Stinge lumina” a fost un copil care a crescut cu bunica ei, mamaia pe care a luat-o cu ea din orașul unde s-a născut. Ruby este o femeie hotărâtă și știe ce vrea. Pe vremea când era doar Ana Claudia Grigore, tânăra lucra în redacția a două reviste pentru adolescenți. Aici a fost adusă și pusă la treabă de redactorul-șef de la vremea aceea, Cristian ”Oxi” Constantin, fostul membru al formaiei ”Praf în ochi”, care îi era și iubit. Oxi a simțit potențialul artistic al tinerei și a pariat pe ceea ce va deveni, într-adevăr, o artistă foarte apreciată devenindu-i impresar. Numele de scenă a fost inspirat de un cântec al formaţiei Kaiser Chiefs. Ruby a susținut primul ei concert într-un club din Germania, devenind astfel prima artistă din România care se lansează în afară granițelor țării.

Prima ei piesă a fost „Touch Me” (2010) şi s-a bucurat de succes în Turcia. În acelaşi an, Ruby a lansat cea de-a două piesă, „Get High”, în colaborare cu cântăreţul spaniol Juan Magan. Adevăratul succes a venit însă în 2012, odată cu lansarea primei piese în limba română, ”Stinge lumina”, produsă de Alex Velea. În același an, Ruby își expune sânii naturali și tatuajele într-un pictorial incendiar în revista cu iepurași Playboy. Solistă este cunoscută și pentru tatuajele ei, care au devenit subiect de comentarii de-a lungul anilor. „Nu am stat să le număr niciodată, dar am în jur de 15 tatuaje (acum are mai multe, n.r.). Cel mai important este o inimă, pe care o am pe interiorul braţului şi pe care scrie «mamaia», de la bunica mea. Mai am tatuată o rândunică, pentru că eu acasă, la Medgidia, stau pe stradă Rândunelelor. Apoi, mai am nişte flori de hibiscus, un 15 cu aripi, pe spate, şi două fundiţe, pe picioare”, a făcut Ruby inventarul tatuajelor! Ea și fostul impresar s-au despărțit iar ea s-a cuplat cu dasatorul din “Stinge lumina”, Robert Adrian. Solistei i s-a făcut dor de copilărie și a publicat imagini cu ea din perioada aceea.