Gabriela Cristea, schimbare radicală de look, după ce a plecat de la Antena Stars

Gabriela Cristea începe o viaţă nouă departe de camerele de luat vederi cu un nou look.

Vedeta s-a lăsat pe mâinile bunei ei prietene, Cami, cea care o sfătuise și în trecut să își facă ceva diferit la păr.

Vedeta recunoaște că nu a fost niciodată adepta marilor schimbări de look de-a lungul anilor, dar a simțit nevoia să își facă ceva diferit la păr, așa că, a avut încredere în hairstylist și se pare că acum Gabriela Cristea este mulțumită de rezultat.

Într-un videoclip postat pe Facebook şi Instagram, Gabriela Cristea a spus că s-a lăsat convinsă de prietena ei să își facă o schimbare de look, așa că, s-a tuns și a optat pentru tunsoarea butterfly. Pe lângă că și-a tuns părul mai scurt decât de obicei, vedeta și-a făcut și breton. La final, Gabriela Cristea a spus că este încântată de rezultat și crede că noua tunsoare o prinde de minune.

„Ce o să zică bărbatul meu? O să îi placă. Am venit să îmi fac schimbare de look, dar o să vă șochez. Atunci când i-am arătat poza lui Cami a spus yei! (…) Sunt un pic șocată, trebuie să recunosc, și cu breton, și cu butterfly, și cu părul atât de scurt. Am făcut o schimbare majoră. Oare o să pot să duc eu bretonul ăsta? Îmi place maxim (…) Nu am avut breton de când eram mică”, a spus Gabriela Cristea, într-un videoclip, pe Facebook.

În urmă cu mai bine de o săptămână, în prima zi de Mireasa – Capriciile iubirii, Gabriela Cristea a anunțat că renunță, cel puțin pentru o perioadă, la proiectul Mireasa – Capriciile iubirii, locul ei fiind ocupat acum de Raluca Preda.

Gabriela Cristea spunea că își dorește să petreacă mai mult cu familia ei, de aici și decizia de a renunța să mai prezinte emisiunea.

Sursa: Tabu.RO