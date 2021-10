Geaca de piele biker – află povestea sa interesantă

Indiferent dacă aveți planificată o întâlnire de seară sau o ieșire cu prietenii în weekend, există un articol de modă care garantează o ținută atrăgătoare, și anume geaca de piele. O piesă vestimentară legendară, o geacă de piele femei combină în mod uluitor moda și funcționalitatea.

Geaca de piele – se va demoda oare vreodată?

Populară atât în rândul femeilor, cât și al bărbaților, industria modei a propus de-a lungul timpului mai multe modele de geci de piele, însă geaca de piele biker pare a fi de neîntrecut.

Când ne gândim la o geacă de piele femei, ne vin în minte superba Kate Moss și gemenele Olsen, dar iată că această piese iconică are, de fapt, un început foarte practic, datând de la începutul anilor 1900 în timpul primului război mondial. Mai exact, la începutul anilor 1900, în timpul primului război mondial, piloții germani au început să poarte o jachetă din piele maro care, mai târziu, în cel de-al doilea război mondial, a devenit cunoscută sub numele de bombardier. La fel ca geaca de aviator, și geaca bombardier reprezenta un articol vestimentar foarte convenabil și călduros, mai ales că piloții experimentau un frig extrem la altitudini mari. La acea vreme, geaca de piele făcea parte din uniforma militară și nimeni nu ar fi putut ghici că, doar câțiva ani mai târziu, va deveni o piesă esențială pentru un stil elegant și atemporal.

De abia în anul 1928, geaca de piele a fost introdusă pentru prima dată ca o piesă vestimentară la modă de către designerul Irvin Schott. Geaca gândită de designer era similară cu geaca modernă biker din piele, iar la acea vreme, Irvin s-a gândit că cea mai bună denumire pentru creația sa ar fi The Perfecto, numele companiei sale preferate de trabucuri. Fidel numelui său, designul gecii chiar a fost perfect și este o geacă râvnită chiar și în prezent. Această primă jachetă de piele la modă s-a vândut la un preț mic de 5,50 USD, probabil cel mai mic preț din istoria gecilor de piele.

Geaca de piele biker – când a devenit piesa de rezistență a femeilor?

Femeile descoperă puterea gecii de piele de abia în anii 1970-1980. Pe atunci, feministele începuseră să își afirme egalitatea, iar geaca de piele a început să fie purtată de către femei la scară largă. Această tendință cândva dominată de bărbați, a fost preluată de către femei, mai ales de muzicienele nonconformiste. Sigur, trupe rock precum Duran Duran, The Ramones și The Sex Pistols purtau propriile versiuni de geci de piele, însă rockerițele precum Blondie și Joan Jett au adoptat această tendință, adăugând capse, ace și alte metale mixte și combinând geaca de piele cu pantaloni de damă cu croieli surprinzătoare. Pe măsură ce rock and roll-ul a înflorit în anii următori, tot așa a evoluat și ținuta preferată a rockerilor. Un stil care a fost cândva dominat de bărbați a devenit un hit și pentru femei.

De atunci, geaca de piele a cunoscut doar aclamare. Devenind din ce în ce mai populară cu fiecare an care trecea, geaca de piele s-a maturizat exact ca un vin bun. Nu doar rockerițele purtau geci de piele, ci și VIP-urile acelor vremuri, manechinele și supermodelele, așa că geaca de piele nu mai era o piesă fulgerătoare, ci a devenit un articol de îmbrăcăminte la modă. De la geci din piele impunătoare, cu design rock și până la modele contemporane și minimaliste, gecile din piele ale vremurilor moderne sunt potrivite pentru orice ocazie.