Geanina Ilieş este una dintre cele mai frumoase femei din showbizul românesc. Cu toate acestea, vedeta nu a fost mulțumită de aspectul ei fizic și a decis să apeleze la bisturiul esteticianului.

Prezentatoarea de televiziune a recunoscut că și-a făcut recent o operație estetică la nas și acum se simte mult mai bine. Totuşi, intervenţia i-a schimbat complet înfăţişarea, iar Geanina este greu de recunoscut.

„Am luat această decizie imediat după ce am ieșit din lockdown, anul acesta. Mi-a schimbat total starea de sănătate în bine. Am avut unele probleme de respirație în ultimii ani, având o deviație de sept și o rinită acută, care îmi dădeau mari bătăi de cap. Nici la sală nu mai mergeam, îmi era din ce în ce mai greu să depun efort fizic.

În perioada pandemiei, am luat această decizie și m-am hotărât. Am decis împreună cu doctorul la care am apelat să facem și o intervenție de rinoplastie. De asta îmi era cel mai frică, sincer, să nu-mi schimbe fizionomia și mă bucur de faptul că rezultatul a fost unul bun din toate punctele de vedere”, a spus Geanina Ilieş în emisiunea „La Măruţă”.

Deși spune că este mulţumită de rezultat, imaginile spun cu totul altceva.

Geanina Ilieș, de nerecunoscut după operația la nas

Ce operaţii și-a făcut până acum

„În țara noastră, subiectul operațiilor estetice a fost, până de curând, tabu. Cred că este tabu pentru cei care stau pe margine și comentează. Operațiile estetice nu se referă doar la înfrumusețare, ci și la corectarea unor defecte dobândite la naștere sau în urma unor accidente. Suntem privilegiați că trăim într-o perioadă în care chirurgia estetică și doctorii specialiști sunt într-o continuă dezvoltare.

Consider că, atâta timp cât nu exagerezi cu aceste lucruri, ci apelezi pentru o schimbare în bine, sunt binevenite. Eu am avut și o intervenție la nivelul bustului acum câțiva ani, am luat decizia după ce am alăptat și nu mi-a părut rău deloc, din contră. Nu mi-am dorit niciodată să fiu perfectă, am vrut să mă simt bine cu mine, să corectez un deficit”, a mai spus Geanina Ilieş.