Tabu
PEOPLESlider

GEORGE BURCEA ȘI-A ANUNȚAT CANDIDATURA LA PRIMĂRIA CAPITALEI

by Andreea Damian
Image default

George Burcea și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei. Actorul a anunțat într-un mesaj video, postat pe pagina sa de socializare, că are susținerea Partidului Oamenilor Tineri (POT).

Fostul soț al artistei Andreea Bălan și-a anunțat joi, pe rețelele sociale, candidatura sa pentru funcția de primar al Bucureștiului, alături de Partidul Oamenilor Tineri (POT).

„Astăzi îmi anunț oficial candidatura pentru funcția de Primar al Bucureștiului. România a fost condusă de aceleași partide timp de 35 de ani – iar rezultatele se văd în fiecare colț al acestui oraș. E timpul ca Bucureștiul să aibă o conducere care lucrează pentru oameni.

Candidez alături de Partidul Oamenilor Tineri – o echipă care crede că România trebuie eliberată și că schimbarea reală începe de la generația tânără. Dacă locuiești în București și crezi, ca mine, că orașul nostru poate deveni curat și viu – adaugă‑ți semnătura pentru susținerea candidaturii mele.”, a scris George Burcea pe Instagram.

Recent, au apărut informații și despre viața amoroasă a actorului. Se pare că George Burcea a trecut peste despărțire și s-a implicat într-o nouă relație, care ar fi început în urmă cu aproximativ o lună. 

Conform Cancan.ro, partenera lui se numește Mădălina și este originară din Republica Moldova. Cei doi s-au întâlnit în salonul de tatuaje pe care tânăra îl deține în Pipera, unde i-a acoperit lui George modele mai vechi cu unul nou, pe tot antebrațul. Actorul a publicat recent câteva fotografii cu noile tatuaje și a lăudat munca partenerei sale. „Ești superb de talentată! Mulțumesc pentru tot”, a scris George Burcea la postarea cu tatuajele. 

Sursa: Tabu.RO

ARTICOLE SIMILARE

De ce merită să aștepți și să consumi dovleacul de toamnă – iarna

realitatea

George Buhnici își cere scuze: „Iertați-mă, doamnelor! Am vorbit ca un mârlan”

Andreea Damian

PRIMA ACTRIȚĂ AI ZGUDUIE HOLLYWOODUL: „URMĂTOAREA SCARLETT JOHANSSON SAU NATALIE PORTMAN”

Andreea Damian

Gisele Bündchen dezvăluie adevăratul motiv al despărțirii de Leonardo DiCaprio

Andreea Damian

Once Upon a Time in Hollywood. Primul trailer oficial ne amintește cât de mult ne-a lipsit Tarantino

Andreea Damian

DyFashion – universul femeilor pasionate de modă

realitatea

Scrie un comentariu

Salvează-mi numele, emailul și websiteul în browser pentru următorul comentariu.

@2025 - www.tabu.ro. All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign