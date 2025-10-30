George Burcea și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei. Actorul a anunțat într-un mesaj video, postat pe pagina sa de socializare, că are susținerea Partidului Oamenilor Tineri (POT).

Fostul soț al artistei Andreea Bălan și-a anunțat joi, pe rețelele sociale, candidatura sa pentru funcția de primar al Bucureștiului, alături de Partidul Oamenilor Tineri (POT).

„Astăzi îmi anunț oficial candidatura pentru funcția de Primar al Bucureștiului. România a fost condusă de aceleași partide timp de 35 de ani – iar rezultatele se văd în fiecare colț al acestui oraș. E timpul ca Bucureștiul să aibă o conducere care lucrează pentru oameni.

Candidez alături de Partidul Oamenilor Tineri – o echipă care crede că România trebuie eliberată și că schimbarea reală începe de la generația tânără. Dacă locuiești în București și crezi, ca mine, că orașul nostru poate deveni curat și viu – adaugă‑ți semnătura pentru susținerea candidaturii mele.”, a scris George Burcea pe Instagram.

Recent, au apărut informații și despre viața amoroasă a actorului. Se pare că George Burcea a trecut peste despărțire și s-a implicat într-o nouă relație, care ar fi început în urmă cu aproximativ o lună.

Conform Cancan.ro, partenera lui se numește Mădălina și este originară din Republica Moldova. Cei doi s-au întâlnit în salonul de tatuaje pe care tânăra îl deține în Pipera, unde i-a acoperit lui George modele mai vechi cu unul nou, pe tot antebrațul. Actorul a publicat recent câteva fotografii cu noile tatuaje și a lăudat munca partenerei sale. „Ești superb de talentată! Mulțumesc pentru tot”, a scris George Burcea la postarea cu tatuajele.

