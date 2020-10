Gestul incredibil făcut de Inna de ziua ei

Vineri, 16 octombrie, Elena Alexandra Apostoleanu, pe numele său de scenă Inna, a împlinit 34 de ani. Solista care are mare succes internațional a luat o decizie specială de ziua ei de naștere și și-a surprins fanii cu ceea ce a făcut.

Inna și-a serbat ziua de naștere, prilej cu care a decis să o doneze unei cauze pe care o susține de mai mult timp – Hospice Casa Speranței. „Cu un mic gest, poți ajuta și tu și poți oferi speranță. De fiecare dată sunt alături de Hospice Casa Speranței și sper să fim tot mai mulți cei care să le fim aproape prin donații”, a spus Inna. Astfel, interpreta i-a invitat pe cei care doreau să-i facă un cadou cu ocazia zilei de naștere să doneze în schimb pe contul său de galantom, oferind astfel speranță și îngrijire gratuită pacienților Hospice. “Anul 2020 a fost și este marcat de foarte multe schimbări. În acest an am hotărât că vreau să mă alătur din nou inițiativei “Dăruiește-ți ziua” și să sprijin cauza Fundației Hospice Casa Speranței, pentru că un lucru este sigur că nu se va schimba, grija cu care echipa se ocupă și se va ocupa de pacienții copii și adulți care suferă de o boală incurabilă. Cu un mic gest, poți ajuta și tu și poți oferi speranță pacientilor de la Hospice. Cred că, oferind, devenim mai buni și astfel putem contribui macar cu putin pentru ca lumea în care trăim să fie mai frumoasă pentru cei care au cu adevărat nevoie. Donează pentru îngrijrea paliativă a copiilor și adulților care suferă de o boală incurabilă! Nu contează cât dăruiești, ci cât de multă dragoste pui în ceea ce dăruiești. Vă mulțumesc!”, a spus solista.