GESTUL SURPRINZĂTOR FĂCUT DE ALEXANDRU CIUCU PENTRU FOSTA LUI SOȚIE, ALINA SORESCU

Alexandru Ciucu a făcut, recent, un gest neașteptat față de fosta soție, Alina Sorescu. Acesta a dezvăluit că i-a oferit artistei prima rochie din noua sa colecție de damă, un model special, realizat în serie limitată.

Cu toate că s-au despărțit și au avut parte de numeroase momente tensionate, se pare că designerul și-a schimbat atitudinea față de fosta soție, dorindu-și să facă pace.

„Am făcut ținute și pentru mama mea, i-am făcut și Alinei cele trei rochii pentru nuntă. Sunt făcute de mine, de fapt, cred că sunt primele mele trei creații de damă. Alinei i-am dăruit și prima mea rochie din colecția aceasta de damă pe care am lansat-o. Colecție care este gata de mult timp, este aproape și vândută. A și purtat rochia o dată sau de două ori. I-am făcut cadou prima rochie, una care mi-a plăcut mie cel mai mult, pe care nu o regăsiți în colecție, pentru că nu am făcut decât 2-3 bucăți, una i-am dăruit-o ei, iar pe celelalte le-am vândut. La vremea aceea eram împreună, eu lucrez de foarte mult timp pentru această colecție”, a spus Alexandru Ciucu pentru SpyNews.

Designerul a declarat că, deși de-a lungul timpului a creat multe ținute pentru femei, inclusiv pentru Majestatea Sa Margareta a României sau alte personalități publice, aceasta este prima colecție oficială pe care o lansează pentru publicul feminin.

„Eu sunt obișnuit să lucrez pentru femei, nu doar prin prisma doamnelor care vin cu soții lor, copii lor. Sunt obișnuit pentru faptul că am lucrat pentru damă, eu nu am lansat niciodată colecții de damă până acum, dar de lucrat pentru femei am lucrat dintotdeauna, dar nu am comunicat-o. Totuși, sunt publice multe ținute pe care le-am făcut pentru doamna Iohannis, pentru Majestatea Sa Margareta a României, pentru multe persoane publice, dar nu am comunicat întotdeauna aceste lucruri, pur și simplu le-am lucrat și nu m-am afișat cu ele”, a spus designerul.

Din punctul de vedere al designerului, femeile sunt mult mai bine informate decât bărbații atunci când vine vorba de modă.

„Femeile sunt într-adevăr mai pretențioase, se pricep și știu ce vor. Și, mai clar, știu ce nu vor. Atunci, pierd mai puțin timp în a căuta soluții. De exemplu, când pui o gamă de culori cu care ea știe că nu rezonează, ea spune nu și nu mai pierzi timpul pe zona aceasta. Ele vin mult mai informate, aproape că spun ce vor, sau măcar te duc într-o zonă de confort. Asta, dacă nu deja au văzut ceva și vin pentru un lucru pe care tu ca și designer l-ai creat deja, iar atunci treaba este și mai simplă.”, a mai declarat el.

Sursa: Tabu.RO