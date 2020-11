Gina Pistol gravidă a avut parte de un accident

Toată lumea știe că iubita lui Smiley și gazda a mai multor emisiuni de televiune sau model este însărcinată în al doilea semestru. Iar Gina Pistol a povestit zilele trecute pe rețelele de socializare că a suferit un accident domestic și că s-a ales cu câteva vânătăi pe sold sau picior.

Zilele acestea Gina Pistol a povestit pe rețelele de socializare că a suferit un accident minor dar cu ceva daune. Fermecatoarea vedeta de 38 de ani a căzut în timp ce se îndreptat spre filmările emisiunii pe care o prezintă și s-a lovit, reușind să se învinețească, iar dupa acest eveniment a anuntat ca o doare genunchiul și soldul unde s-a si invinetit.

“M-am împiedicat, nu știu cum pentru că era doar asfalt. Cred că iarna asta trebuie să am grijă dacă va fi îngheț și se va aluneca, trebuie să am grijă cum merg sau pe unde. Mai bine stau în casă și am grijă. Bine că nu am căzut pe burtă. Acum este umflată zona și este vânt genunchiul”, a povestit Gina pe instatsory. Chiar și așa vedeta este una dinte primele care ajunge la filmări și se pregătește pentru o nouă zi de lucru fiind foarte ascultatoare și prezentă mereu acolo unde o cere datoria.