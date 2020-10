Gina Pistol, mărturisiri sincere despre sarcină

Toată lumea a fost luată prin surprindere când s-a aflat că Gina Pistol și Smiley vor deveni părinți. Iar când ei au anunțat official printr-un filmuleț pe youtube, nu a mai fost nicio bănuială că nu ar fi adevărat. Vedeta de televiziune a declarat de câteva ori cum se simte.



Gina Pistol a povestit pe rețelele de socializare cum se simte de când este însărcinată și spune că nu îi este prea ușor. Deși în următoarea perioadă vedeta are filmări, ședințe foto sau apariții la emisiuni de televuziune, vedeta este pregătită, chiar dacă are probleme de sănătate. “Sunt foarte răsfățată, fericită și recunoscătoare. Nu îmi e ușor nici mie, nu e ușor să fii însărcinată mai ales după o anumită vârstă. Am dureri în zona lombară, mi se umflă mâinile, mi se umflă picioarele, mi se umflă fața, am și dureri. Dar prefer să le simt pe toate și să mă bucur de ele, să le îmbrățișez cu drag pe toate, și să mă bucur de ele decât să nu le fi trăit niciodată. Sunt foarte fericită că trăiesc experiența asta minunată”, a povestit fermecătoarea iubită și partenera de viață a lui Smiley.