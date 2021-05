Gina Pistol, prima reacție după ce a fost înlocuită la „Chefi la cuțite”

Schimbare importantă la „Chefi la cuțite”: Gina Pistol nu va prezenta restul sezonului pentru că la momentul filmărilor se pregătea să nască.

În locul ei a venit Irina Fodor, soţia lui Răzvan Fodor, care va modera restul sezonului 9. Nu este pentru prima dată când Irina Fodor prezintă un show de televiziune, aceasta fiind co-prezentatoarea lui Pavel Bartoş la „Vocea României”, în 2018.

Gina a părăsit platoul de filmare în lacrimi, iar câteva zile nu a putut să-și revină. Acum, Gina îi urmărește pe cei trei chefi din fața ecranului, alături de iubitul și fiica sa. Iubita lui Smiley a avut prima reacție, după ce a fost înlocuită de Irina Fodor. „Adevărul este că tare greu mi-a fost. Vreo 2-3 zile nu am fost în apele mele deloc. Dar era foarte obositor pentru mine să particip la filmări. Și iată că gândurile lor bune au ajuns a mine. Am născut o fetiță minunată și sănătoasă și abia aștept să fiu cu ochii pe ei în continuare. Oricum, „Chefi la cuțite” a rămas pe mâini bune. Mulțumesc frumos, Irina!”, a spus Gina Pistol pe Instagram.

Irina Fodor, noua prezentatoare de la Chefi la cuțite

Marți seara, Irina a moderat show-ul culinar, fiind o adevărată surpriză pentru telespectatori. „Pentru mine a fost o mare bucurie să fiu cooptată la acest proiect, dar şi o mare surpriză. Am avut emoţii mari în prima zi de filmare, atât de mari încât am făcut febră musculară la picioare de la cât am tremurat! Însă Gina mi-a făcut o prezentare foarte frumoasă şi emoţionantă, iar chefii, concurenţii lor şi echipa de producţie m-au primit cu braţele deschise. O să vedeţi în ediţia din seara asta, a plouat cu pupături şi îmbrăţişări.

Tot Gina a avut grija să îmi facă un scurt “training” înainte de a prelua proiectul şi m-a pregătit pentru ce avea să urmeze. În altă ordine de idei, recunosc, aşteptam cu mare nerăbdare săîi văd faţa lui Sorin când îşi dă seama că a scăpat de Fodor, dar a dat peste nevasta lui! Nu a fost deloc uşor să preiau un proiect de la jumătate, pentru că a trebuit să prind firul poveştii pentru fiecare concurent din mers, să fiu pe fază la glumele “interne” ale chefilor, şi să am atenţie sporită la regulile probelor, aşa că sper ca publicul să îmi ierte micile stângăcii de început de drum”, a dezvăluit Irina Fodor, potrivit paginademedia.ro.