Gina Pistol și Smiley, în cea mai intimă fotografie de până acum

Gina Pistol și Smiley formează unul dintre cele mai frumoase dar și discrete cupluri din România. Cei doi și-au ținut relația departe de ochii presei foarte mult timp. Chiar și după ce au recunoscut că sunt împreună și urmează să devină părinți, nu s-au lăsat surprinși prea des în ipostaze tandre.

Deși sunt mai îndrăgostiți și mai fericiți ca niciodată, sunt destul de rare ocaziile în care Smiley sau Gina postează pe rețelele de socializare fotografii intime.

Zilele acestea s-a întâmplat ceva cu totul neobișnuit. Pe conturile lor de Instagram cei doi au făcut publică o fotografie în care apar sărutându-se pasional.

Poza respectivă a atras simpatia tuturor celor care îi urmăresc în mediul online, iar mesajele frumoase și aprecierile au începută să curgă chiar din primele clipe de când a fost publicată: “Sunteți cel mai bun exemplu de happy ending”, “Love is in the air”, “Ce tare e poza!!!”, “Sunteți cei mai frumoși!”, “Ce bine vă stă!”, “Sunteți minunați”.

Gina Pistol urmează să nască din clipă în clipă. Frumoasa blondină și-a pregătit deja bagajul pentru maternitate.