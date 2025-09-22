GINA PISTOL ȘI SMILEY, NAȘI DE CUNUNIE. CUM S-AU ÎMBRĂCAT LA NUNTA CARE A AVUT LOC ÎN GRECIA

Zilele trecute, producătorului muzical Șerban Cazan s-a căsătorit civil cu Andreea Ilie, unde a fost remarcată apariția elegantă a lui Smiley cu Gina Pistol. În weekend, îndrăgostiții s-au căsătorit religios, dar nu în România, ci în Grecia.

Slujba a fost oficiată în limba română. Un cor superb a cântat cântece bisericești pentru Șerban Cazan și Andreea, care au trăit emoții intense alături de nașii lor, Gina Pistol și Smiley.

Cei doi au făcut furori la eveniment! Smiley și Gina Pistol au fost foarte eleganți, ea într-o rochie alb cu negru, cu părul prins în coc, iar el într-un costum modern.

Mireasa a ales o rochie albă, elegantă, cu o crăpătură discretă pe picior, iar mirele a purtat un costum crem. După ceremonia religioasă, invitații s-au mutat la locația petrecerii, o vilă cu piscină și priveliște spectaculoasă spre mare, unde distracția a continuat până dimineața.

Printre vedetele prezente s-au numărat CRBL, Antonia, Alex Velea, Ruby, Jo, Geanina Ilieș și Cabron. Smiley și Gina Pistol au fost sufletul serii, cântând și dansând, alături de fetița Josephine.

Șerban Cazan este un producător și compozitor român de renume internațional, activ în industria muzicală de peste 15 ani. A început cariera în studiourile HaHaHa Production, alături de Smiley, și a devenit un membru esențial al echipei creative. În 2021, și-a extins influența globală prin colaborarea cu RomDrops, un proiect internațional în parteneriat cu Milk & Honey și Oak Felder.

Printre realizările sale remarcabile se numără producția piesei „Mantra” a artistei Jennie de la BLACKPINK, care a ajuns rapid pe locul 1 în trending pe YouTube în 16 țări și a fost nominalizată la premiile Asian Pop Music Awards 2024. De asemenea, a semnat producția piesei „What Do You Believe In” de la RagnBone Man, care a fost desemnată „piesa săptămânii” pe BBC Radio 2 și „cea mai tare piesă” pe BBC Radio 1.

