Giorgio Armani nu cunoaște criza

Silueta suplă și elegantă născută la începutul anilor 1990 revine în forță. Inspirate de epoca de aur a Hollywood-ului, ținutele create de Giorgio Armani propun chestionarea confortului în contextul actualității.

Ce au în comun Richard Gere în American Gigolo (1980) și Kevin Costner în Bodyguard (1992)? Amândoi își fac apariția pe marile ecrane îmbrăcați în costume semnate Giorgio Armani. Dacă primul încarnează un bogătaș în ținute din materiale de lux, care-i urmăresc linia corpului, celălalt, în haine mult mai largi, cu o cromatică neutră, păstrează tușa de suplețe, reflectând o epocă categoric diferită: debutul anilor 1990, recesiunea și minimalismul.

Estetica lui Less is more revine, treizeci de ani mai târziu, pe podiumurile de modă ale colecțiilor masculine de la Louis Vuitton și Berluti. Nici aparițiile feminine nu sunt lăsate deoparte. De pildă, noua linie de haine pentru sezonul de vară din 2021 de la The Row propune câteva modele superbe de blazere supradimensionate.

Cum se poate explica că un look creat pentru a răspunde exceselor anilor 1980 revine în lumina reflectoarelor? La fel ca după criza postbelică urmată Războiului din Golf, astăzi suntem împinși să reflectăm asupra felului în care ne raportăm la îmbrăcăminte.

„În anii 1990, am moștenit o mantră care își păstrează și azi valoarea: mai puțin înseamnă mai mult.”, mărturisește Giorgio Armani pentru Le Figaro. „Noi putem realmente cumpăra mai puțin și mai bun. Și astfel, ne îmbrăcăm mai bine, evitând să ne umplem dulapurile de lucruri inutile. Mai puține haine, mai multă calitate, polivalente ca mod de folosire și atemporale ca stil.”

După Armani, oamenii, în special când lucrează de acasă, caută să se îmbrace cât mai confortabil fără să renunțe complet la eleganță. „Această estetică constituie o alternativă posibilă la îmbrăcămintea sport, care și-a câștigat de mult timp reputația: are fluiditate și lejeritate, dar își menține și sensul critic urmărit de creator. Mai precis, pentru că este ușor de purtat, vine ca o ușurare în această perioadă de muncă de la distanță. Ceea ce explică succesul volumelor supradimensionate, a pieselor destructurate, a notelor sobre și, mai presus de orice, a nonșalanței absolute.”

O constatare împărtășită și de creatorul devenit parizian prin adopție, Aldo Maria Camilllo : „Viziunea lui Giorgio Armani și felul său unic de a interpreta meseria de croitor au marcat o epocă și rămân de neuitat. Am avut privilegiul să lucrez pentru Cerruti, în studioul de design în care tânărul domn Armani a avut prima experiență profesională și fără îndoială că am fost influențat de acea vestă la două rânduri de nasturi, deconstruită și lejeră. Această piesă atemporală a garderobei masculine se află, de altfel, în inima universului meu.”

Francezul Nicolas Gabard, care a fondat marca Husbands în 2012, impunând un adevărat sistem de referință al costumului parizian, mărturisește despre Armani, în aceeași notă admirativă, că „el a revoluționat costumul, redându-le dorința, în anii 1990, multor bărbați de a-l purta. Lucru cu care puțini creatori, cu excepția lui Heidi Slimane, cu un stil diametral opus, pot să se laude. Cu această siluetă, Armani propune o atitudine foarte dezinvoltă, languroasă. Astăzi, francezii caută haine suple. Creațiile sale sunt un motiv de insprație pentru cei care aspiră să răspundă acestei dorințe.”

„Un bărbat într-un costum fluid cultivă o alură specială: el comunică atenție și demnitate fără să se dea în spectacol.”, spune Armani. Își amintește de starurile anilor 1940 care purtau costume într-o manieră cât se poate de naturală și nu pentru a etala o anumită cultură vestimentară.

Designer-ul italian, cinefil prin excelență, a descoperit filmografia hollywoodiană postbelică și s-a lăsat inspirat de aceasta, reactualizând stilul vestimentar al acelei epoci cu patru decenii mai târziu. A fost nevoie de încă 30 de ani pentru ca ținutele create de Armani în anii 1990 să revină în tendințe.

Nicolas Gabard, de asemenea amorezat de a șaptea artă, dând titlul mărcii sale după o operă de John Cassavetes, observă în estetica lui Armani influența epocii de aur de la Hollywood. „În fața unui Cary Grant sau Gary Cooper nu putem decât să fim fascinați de drapaj, de calitatea materialelor costumelor purtate de ei și de eleganța acestora.”, declară el.

Zeci de ani mai târziu, Armani reia aceste coduri pentru a desena un bărbat sexy, cu o nouă masculinitate precum Richard Gere în American Gigolo, care are, totodată, și ceva feminin. La ora la care moda sparge granițele dintre genuri, Armani își reafirmă actualitatea.

