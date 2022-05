Giulia Anghelescu și Vlad Huidu, imaginile care au scandalizat internetul: „Am crezut că-i Bianca cu Bodi”

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Deși au trecut și prin momente dificile, cei doi au rămas uniți, iar acum sărbătoresc zece ani de când s-au logodit.

Cei doi au aniversat zece ani de când s-au logodit într-un mod inedit, și anume plecând într-o vacanță din Dubai. De acolo, cei doi au făcut publică o imagine inedită, ce i-a impresionat pe fani.

Mai exact, îmbrăcați în halate de baie, cei doi s-au fotografiat în fața unei oglinzi. Dacă Giulia privește atentă în telefon și-și lasă la vedere decolteul, Huidu o îmbrățișează și o sărută tandru pe gât.

„Întrerupem transmisiunea pentru o astfel de postare. Bună dimineața din vacanță.”, a scris artista în dreptul fotografiei inedite, ce a adunat numeroase aprecieri și comentarii.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de (@mygiulia)

”WOW, sunteți fantastici!”, ”Aniversare fericită!”, ”Ce bine de unii, vacanță plăcută!”, ”Ați rupt topurile cu poza asta.”, au fost câteva dintre comentariile lăsate de internauți.

Cuplul s-a pozat provocator și la piscină. Imaginea a strâns numeroase aprecieri și comentarii.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de (@mygiulia)

„La cererea publicului… oops, we did it again!

Pana in acest moment pot sa va spun ca aceasta vacanta ne-a intrecut toate asteptarile!

Imi pare rau ca nu am apucat sa facem poze si la spa unde ne-am bucurat de un masaj de cuplu fabulos inainte sa ajungem la piscina.

Abia astept sa va povestesc toate detaliile dar pana atunci am plecat in desert safari!”, a scris vedeta în descrierea pozei.