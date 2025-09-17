HIDROELECTRICA – SUB ASEDIUL UNUI GRUP INFRACȚIONAL ORGANIZAT

Una dintre cele mai importante companii ale statului român, Hidroelectrica, se află în centrul unui scandal de proporții. Potrivit unei anchete jurnalistice publicate de platforma fantome.info, compania ar fi fost devalizată ani la rând de un grup infracțional organizat, care ar fi drenat sute de milioane de euro prin licitații trucate, achiziții fictive și vânzarea energiei electrice la prețuri preferențiale către firme privilegiate.

Rețea de influență la vârful statului

Surse apropiate anchetei susțin că grupul de interese era condus de unul dintre cei mai bogați oameni din România, care ar fi reușit să își plaseze oameni de încredere în poziții-cheie din instituții ale statului. Prin aceștia, ar fi fost controlați direct atât managerii Hidroelectrica, cât și contractele semnate de companie.

Mecanismul ar fi fost clasic: promovarea unor persoane obediente în poziții strategice, exercitarea de presiuni politice la cel mai înalt nivel, folosirea influenței unor moguli media pentru a bloca dezvăluirile și obținerea complicității unor șefi de instituții publice care ar fi închis ochii la ilegalități.

Populația a plătit prețul

În tot acest timp, populația României a fost nevoită să suporte unele dintre cele mai mari tarife la energie din Europa. În timp ce facturile românilor creșteau, compania de stat era sistematic devalizată, pierderile fiind estimate la câteva sute de milioane de euro.

„Este vorba despre o schemă sofisticată, care a funcționat nestingherită mai bine de un deceniu și care a adus prejudicii uriașe companiei și implicit statului român”, au declarat surse judiciare pentru fantome.info.

Metodele folosite de grupul infracțional

Documentele analizate indică un set de metode prin care s-ar fi produs prejudiciile:

Licitații trucate – contracte de milioane de euro ar fi fost câștigate de companii „de casă” la prețuri mult peste valoarea reală a lucrărilor sau serviciilor.

Achiziții fictive – bunuri și servicii ar fi fost plătite fără a fi livrate sau prestate vreodată.

Vânzare de energie sub prețul pieței – energie livrată către firme privilegiate, la tarife mult sub nivelul pieței, cu pierderi masive pentru companie.

Zeci de firme private ar fi profitat de pe urma acestui mecanism, beneficiind de contracte preferențiale și câștiguri uriașe fără riscuri. În spatele lor, anchetatorii suspectează implicarea unor politicieni influenți, șefi de instituții, oameni de afaceri și patroni de presă.

O schemă construită în timp

Potrivit surselor, rețeaua a fost construită acum mai bine de 10 ani, iar de atunci a fost consolidată treptat prin cooptarea de noi membri. Aceștia ar fi preluat controlul asupra punctelor-cheie de decizie din companie, blocând orice încercare de reformă sau transparentizare.

Dacă informațiile se confirmă, acest dosar ar putea deveni una dintre cele mai grave fraude economice din ultimii ani din România, cu un impact direct asupra fiecărui consumator de energie și asupra stabilității pieței energetice naționale.