Hilaria Baldwin este însărcinată din nou. Alec Baldwin așteaptă copilul cu numărul 8

Hilaria Baldwin va aduce pe lume un copil în această toamnă. Soția actorului Alec Baldwin a postat pe pagina sa de Instagram un mesaj prin care anunță minunata veste.

„După multele suișuri și coborâșuri din ultimii ani, avem o surpriză incitantă și uriașă pentru voi! Un nou Baldwinito va veni pe lume în această toamnă. Eram convinți că avem o familie completă, dar ne bucurăm peste măsură de această veste. Împărtășesc cu voi momentul în care le-am spus și copiilor, iar după cum puteți vedea, ei sunt foarte încântați. Bebelușul vine ca o rază de lumină în viețile noastre și în aceste vremuri nesigure. Mi-a fost dor de voi în timpul pauzei pe care am făcut-o în mediul online. Dar m-am întors. Și aștept cu nerăbdare să continui această aventură sălbatică pe care o numim viață. Vă transmitem dragoste vouă și celor dragi!”, a fost mesajul postat de Hilaria, în mediul online.

Alec și Hilaria s-au cunoscut în anul 2011 în Manhattan și un an mai târziu, în 2012, s-au căsătorit. Cuplul are șase copii: Carmen Gabriela (8 ani), Rafael (6 ani), Leonardo (5 ani), Romeo (3 ani), Eduardo (1 an li jumătate) și Maria Lucia (13 ani). Alec Baldwin mai are o fiică, Ireland (25 de ani), din fosta căsătorie cu actrița Kim Besinger.