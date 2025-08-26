HOTELURILE VEDETELOR ATRAG TURIȘTII PE LITORAL CU TARIFE REDUSE ÎN LUNA SEPTEMBRIE

Nume precum Simona Halep, Gheorghe Hagi, Andreea Bănică sau Ovidiu Komornyk administrează hoteluri și pensiuni care, vară de vară, adună mii de oaspeți.

Dacă în iulie și august prețurile se află la niveluri de vârf, odată cu începutul toamnei tarifele scad vizibil, iar proprietarii profită de ocazie pentru a-și atrage clienții cu oferte speciale.

Un exemplu este Andreea Bănică, care a reușit să transforme „Atmosphere by the Sea” din Eforie Nord într-un loc elegant, apreciat pentru stilul modern. În vârful sezonului, două nopți costau 2.233 de lei, însă din septembrie tariful se reduce la 1.669 de lei.

Mai spre sud, la Vama Veche, Ovidiu Komornyk își primește turiștii la „Casa OK by OVO”. În vară, patru nopți de cazare se ridicau la 4.040 de lei, dar toamna aduce reduceri semnificative: trei nopți costă acum cu 1.950 de lei, adică sub 700 de lei pe noapte, cu mic dejun continental inclus.

În Mamaia, Gheorghe Hagi continuă să fie un reper al turismului prin hotelul Iaki. Începutul anului 2025 a adus investiții masive, de peste 2 milioane de euro, pentru renovarea camerelor, modernizarea spațiilor comune și extinderea zonei de wellness. Dacă în august un sejur depășea cu ușurință 1.000 de lei pe noapte, din septembrie tarifele coboară spre 800 de lei. În plus, hotelul propune pachete avantajoase, precum „două nopți plătite + una gratuită”, cu mic dejun și acces la tratamente spa, la 339 de euro pentru două persoane.

Simona Halep completează lista vedetelor devenite gazde. Hotelul ei din Mamaia Nord-Năvodari impresionează atât prin amplasarea aproape de plajă, cât și prin serviciile de calitate. În august, două nopți pentru doi turiști costau 1.559 de lei, dar în septembrie aceeași experiență ajunge la 938 de lei, ceea ce face oferta una dintre cele mai tentante din zonă.

De asemenea, recent a fost deschis și hotelul din Vama Veche deținut de familia Fodor, Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu și Radu Vâlcan. Dacă în luna august clienții plătesc între 700 și 800 de lei pe noapte la Zen Vama Veche, în luna septembrie prețurile scad la aproximativ 500 de lei.

