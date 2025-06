ILIE NĂSTASE ȘI IOANA DIVORȚEAZĂ DUPĂ CINCI ANI DE CĂSNICIE. CARE E MOTIVUL SEPARĂRII

Ioana Năstase a depus actele pentru divorțul de Ilie Năstase. După cinci ani de căsnicie și mai multe despărțiri și împăcări, soția marelui jucător de tenis a făcut demersurile pentru despărțirea legală.

Potrivit datelor oficiale, Judecătoria Constanța a înregistrat pe 17 iunie un dosar de divorț cu numărul 17822/212/2025, ce vizează încheierea căsătoriei celor doi, după cinci ani de mariaj.

Ioana Năstase apare ca reclamantă în acest dosar, în timp ce fostul mare tenismen Ilie Năstase are calitatea de pârât. Procesul se află în prezent în faza de fond, marcând un nou capitol dificil pentru fostul sportiv.

Ioana Năstase a făcut primele declarații după ce s-a aflat că a depus actele pentru divorțul de Ilie Năstase.

„Mai întâi, am introdus actele de divorț la notar, dar Ilie nu s-a prezentat. De data aceasta le-am depus în instanță, prin avocată”, a declarat Ioana Năstase pentru Cancan. Întrebată care sunt motivele separării, Ioana Năstase a spus că nu are legătură cu apariția lui Ilie Năstase alături de Jessie, nora lui Cozmin Gușă.

În schimb, ea a menționat problemele din căsnicia lor: „Nu vreau să implic pe nimeni. Decizia mea nu are nicio legătură cu vreo fotografie, la mine nu a existat niciodată sentimentul de gelozie. Problema e alta, e vorba de agresivitatea verbală și fizică, de amenințări. Nu poți permite la infinit niște lucruri care nu-s demne de o femeie. Am și eu o familie. Au fost mai multe episoade de acest gen. De multe ori nici eu nu-l înțeleg. El pleacă, vine, când vine țipă, urlă. Am evitat să mai merg cu Ilie la evenimente, știam cam ce se întâmplă și ce pățesc”, a mai spus aceasta, care e dispusă să ceară și un ordin de protecție.

Invitat în urmă cu mai bine de un an în podcastul lui Mihai Morar, Ilie Năstase și-a lăudat soția, cu care spera să aibă o fetiță. „Toate femeile sunt frumoase, dar hai să îţi spun ceva: cea mai frumoasă este ultima! Vorbesc serios… Acum încercăm să avem şi un copil (eu şi Ioana). Şi nu trebuie să se supere nimeni. Cu ea trăiesc astăzi, cu ea împart timpul, cu ea dorm, cu ea merg în vacanţe. Ioana vrea neapărat o fetiţă, are o nepoată de 5 ani, dar vrea o fetiţă. Ea are băiat. Să vedem ce facem, cum facem… Ea e mândră de băiatul ei, a lăsat tot ce a realizat copilului ei. Nu suntem un cuplu liniştit, dar nici să ne luăm la bătaie. Tot ce s-a scris a fost exagerat”, a spus Ilie Năstase.

Sursa: Tabu.RO