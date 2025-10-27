ILINCA VANDICI IUBEȘTE DIN NOU, LA 3 ANI DE LA DIVORȚUL DE ANDREI NEACȘU

Ilinca Vandici a fost surprinsă alături de presupusul iubit și de băiețelul ei la plecarea în vacanță.

Discretă privind viața personală după divorțul de Andrei Neacșu, zilele acestea, Ilinca Vandici a fost surprinsă la plecarea în vacanță alături de fiul ei, Zian, și de un bărbat despre care publicația Cancan scrie că ar fi noul ei partener: Bogdan Boitor, originar din Maramureș.

Potrivit imaginilor publicate de sursa citată, cei trei au fost văzuți la plecarea spre aeroport, unde un autoturism BMW cu numere de Maramureș îi aștepta. Ilinca a optat pentru o ținută lejeră, alcătuită din jeanși, un top simplu și o jachetă din denim, în timp ce Bogdan Boitor a purtat o vestimentație casual, relaxată. Cei doi au fost însoțiți și de o doamnă, posibil bona fiului prezentatoarei.

Bogdan Boitor este fiul lui Vasile Boitor, fost primar al localității Asuaju de Sus, județul Maramureș, care a deținut funcția timp de șase mandate și este în prezent consilier județean. El nu este străin de politică, a candidat pentru un loc în Camera Deputaților din partea unui partid important, însă nu a obținut suficiente voturi pentru a ajunge în Parlament.

În trecut, Bogdan Boitor ar fi fost logodit cu o femeie din Maramureș, Marinela, medic specializat în nutriție și diabetologie. Relația lor s-ar fi încheiat în urmă cu aproximativ doi ani, iar potrivit sursei citate, fosta logodnică ar locui acum în Franța.

Până acum, prezentatoarea de televiziune nici nu a confirmat, nici nu a infirmat dacă are o nouă relație.

Sursa: Tabu.RO