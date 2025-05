ILONA BREZOIANU ESTE ÎNSĂRCINATĂ. ACTRIȚA A PUBLICAT PRIMA ECOGRAFIE A BEBELUȘULUI EI

Ilona Brezoianu radiază de fericire! Actrița în vârstă de 34 de ani este însărcinată cu primul ei copil.

Ea și Alexandru s-au căsătorit în vara anului trecut, iar acum se pregătesc să devină părinți. Vedeta a făcut anunțul în mediul virtual, unde a publicat prima ecografie cu bebelușul ei.

„Eu și Andrei avem nasurile mari și o să facem un copil tot cu nasu mare. Până una alta e foarte drăguț și noi suntem mega fericiți! V-am pus și o poză cu el ca să mă credeți pe cuvânt. Acu puteți să vă continuați treburile (râde)”, a scris Ilona Brezoianu în mediul online.

Ilona Brezoianu și Andrei Alexandru au devenit soț și soție în vara anului trecut, după mai mulți ani de relație. Cununia lor civilă a avut loc pe 20 iulie, iar cea religioasă – o lună mai târziu. În podcastul lui Bursucu, Ilona a povestit că ea și Andrei s-au cunoscut la școala de motocicliști.

„Ne-am întâlnit la școala de motociclete. E o poveste cu final fericit, nu e o poveste tristă. Încă suntem împreună. Am permis, mi-am cumpărat și motocicletă, sunt la a doua motocicletă. (…) M-a văzut, acolo nu s-a întâmplat nimic și apoi ne-am mai revăzut după o lungă perioadă de timp. Nu s-a întâmplat nimic atunci și ne-am revăzut după aproape un an și ceva. Am ieșit la o cafea”, a povestit Ilona Brezoianu în podcastul realizat de Bursucu, potrivit Unica.

Ilona Brezoianu a împărtășit recent care e cea mai mare teamă a ei. Cu un program atât de plin, actrița recunoaște că de multe ori conduce cu geamul deschis, ca să nu se lase pradă somnului la volan. O metodă simplă, dar care o ajută să rămână mereu alertă în trafic!

„Sunt momente în care ajungem târziu acasă, sunt momente în care plecăm acasă fără a ne mai demachia, eu cel puțin prefer să mă demachiez acasă, numai să plec, pentru că suntem foarte obosiți. Merg cu geamul deschis până acasă să nu adorm. Nu mă mai opresc să cumpăr nimic, de multe ori prefer să beau apă de la robinet pentru că nu mai am nici un chef după 13-14 ore de filmări, nu îți mai arde. Și după cât stres este acolo, pentru că este și presiunea aceasta a concursului. Chiar ajungi acasă stors de orice urmă de energie.”, a declarat Ilona Brezoianu pentru știrile Antena Stars cu ceva vreme în urmă.

