Ilona Brezoianu, primele declarații după cununia civilă. Când face nunta

Ilona Brezoianu și Andrei Lucian Alexandru s-au căsătorit civil în urmă cu doua zile, într-un cadru restrâns. Alături le-au fost prietenii și familiile.

Actrița a vorbit despre evenimentul pe care l-a organizat destul de rapid.

„Nu a durat mult să organizăm. A fost ceva extrem de restrâns, doar cu familia și câțiva prieteni și cam atât, adică nu a fost o mare desfășurare de forțe. Am mers după la un restaurant și cam asta a fost tot.(…) Am stabilit din timp, cam de o lună am pus ceremonia asta pentru că nu poți să stabilești spontan. Când am stabilit data, a fost acum o lună, ca să găsim un loc care să ne avantajeze. Erau toate programările de dimineață și noi am vrut un pic mai târziu, și atunci nu a fost așa ceva nu știu planificat cu mult timp înainte. Aveam de gând să facem asta, dar nu știam exact când”, a declarat Ilona Brezoianu la un post de televiziune.

„Noi o să facem și petrecerea, dar va fi o petrecere la fel de restrânsă cu 50 de persoane, doar cu prietenii și familia, tot la fel. La cununia civilă am avut 20 de persoane, iar la petrecere vom avea 50.”, a mai declarat actrița.

Recent, Ilona a dezvăluit care este teama ei.

„Sunt momente în care ajungem târziu acasă, sunt momente în care plecăm acasă fără a ne mai demachia, eu cel puțin prefer să mă demachiez acasă, numai să plec, pentru că suntem foarte obosiți.

Merg cu geamul deschis până acasă să nu adorm. Nu mă mai opresc să cumpăr nimic, de multe ori prefer să beau apă de la robinet pentru că nu mai am nici un chef după 13-14 ore de filmări, nu îți mai arde. Și după cât stres este acolo, pentru că este și presiunea aceasta a concursului. Chiar ajungi acasă stors de orice urmă de energie.”, a declarat Ilona Brezoianu pentru Spynews.ro.

