Imaginea postată de Anamaria Prodan confirmă totul

Au vuit ziarele după ce Laurențiu Reghecampf a anunțat că divorțează de Anamaria Prodan. De atunci, sexy-impresara nu are liniște și aruncă în stânga și în dreapta cu amenințări, încercând să dezmintă totul.

După scandalul declanşat în familia Reghecampf, se pare că cei doi soţi s-au împăcat şi nu e nici urmă de vreo posibilă despărţire. Pentru a închide gurile rele, impresara a publicat în ultimele zile imagini alături de soţul ei, fericiți și împliniți. Asta s-a întâmplat şi în urmă cu câteva ore, când vedeta a împărtăşit pe reţelele de socializare o nouă imagine cu Reghe.

„Soț perfect, om puternic, tată perfect”, a scris Anamaria la fotografie. Ca o reacție la imaginea postată, fiica Anamariei Prodan a postat și un comentariu cu o inimioară.

Ce decizie a luat Anamaria Prodan

După ce a postat pe rețelele sociale mesajele și mailurile dintre ea și Laurențiu Reghecampf, vedeta amenință că va recurge la alte metode, dacă se va mai scrie despre divorț.

„Vă mulțumesc tare mult pentru că m-ați sunat. Luați mâinile de pe Reghecampf și familia mea! Este stop-joc! De familia mea, de astăzi, de fapt de săptămâna trecută, de când a început această nesimțire, nu se mai atinge nimeni. Am spus tot ce am avut de spus. Dacă nu se termină, atunci o să acționez în judecată. Dacă am tăcut foarte mulți ani în țara asta, în care soțul meu a fost și este numărul 1, și e poate emblema antrenoratului românesc, am ajuns de fiecare dată să înghit și să tac doar pentru că suntem români și cârcotași.

Reghecampf era în discuții cu Ajax Amsterdam, după ce bătuse Ajax (2-0, 2013), dar pentru că pe prima pagină apăruse ca Reghecampf e șeful mafiei pariurilor cu soția, vă dați seama ce s-a întâmplat. Vreau să opresc această șaradă. Dacă de azi înainte cineva îmi mai implică soțul în asemenea nesimțiri cu amante, bani dați și afaceri deschise, fără nici cea mai mică părere de rău, acționez în judecată, iau banii și nu mai dau înapoi”, a spus Anamaria Prodan.