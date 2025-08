IMAGINI DE LA PETRECEREA ANIVERSARĂ A FIICEI ADELINE PESTRIȚU. ZENAIDA A ÎMPLINIT 7 ANI

Adelina Pestrițu a marcat împlinirea celor 7 ani ai fiicei sale, Zenayda Maria, cu o petrecere spectaculoasă, plină de culoare și emoție.

Petrecerea a fost inspirată de pasiunile fetiței, tenisul. Sub tematica „Zenys Grand Slam Party”, petrecerea a fost concepută în jurul pasiunii Zenaidei pentru tenis, iar fiecare detaliu a fost gândit astfel încât să reflecte personalitatea și dorințele sărbătoritei.

Vedeta a împărtășit pe rețelele de socializare imagini și momente emoționante de la evenimentul desfășurat într-un decor de poveste, spre bucuria tuturor invitaților. VIDEO AICI

„Pentru cea de-a 7-a aniversare a Zenaidei, am ales o tematică inspirată fix din pasiunile ei. Ne-am dorit să se regăsească în fiecare detaliu gândit pentru această petrecere și se pare că am și reușit. Dovada este că, la finalul zilei, Zeny a spus că a fost cea mai frumoasă zi. Am văzut-o cum se bucura de fiecare moment gândit și pregătit special pentru ea și prietenii ei. A fost în extaz pe tot parcursul petrecerii.

Ca părinți, nu avem ce să ne dorim mai mult decât să ne vedem copilul fericit. Suntem extrem de încântați că alături am avut aceeași echipă de profesioniști, care au muncit foarte mult pentru ca această petrecere să fie una reușită. Locația a fost spectaculoasă și a contribuit enorm la cadrele perfecte pe care le vizualizam încă de când am început să punem totul la cale. Fetelor, sper că sunteți gata pentru petrecerea din 2026. Mai e puțin! Am găsit tematica. Vă mulțumim tuturor că ați făcut această zi atât de specială”, a scris Adelina Pestrițu pe rețelele de socializare.

Adelina și soțul ei, Virgil Șteblea, s-au declarat încântați de reușita petrecerii și, cel mai important, de zâmbetul fiicei lor. „Copil fericit, părinți fericiți! La mulți ani, Zeny cea minunată! Te iubim enorm!”, a încheiat Adelina mesajul său.

Sursa: Tabu.RO