Imagini din vila de lux a lui Babasha. A cumpărat-o de la Dorian Popa

Dorian Popa a dezvăluit cent, în cadrul unui videoclip pe care l-a postat pe contul său de YouTube, că unul dintre clienții lui este Babasha.

„Ce credeți, fraților? Al nostru client de la prima căsuță Hâtz Residence din Hâtz Residenț 3.0 este în trending, în primele cinci locuri. A venit cu prima nebunie, cică vrea să-i dau un perete jos și să facem un perete din sticlă către băiță”, a spus Dorian Popa în primele minute din clipul video.

„Vă place noua mea achiziţie? This is Babasha Residence”, a spus și Babasha despre vila de lux pe care și-a cumpărat-o.

Potrivit lui Dorian Popa, cântărețul și-a dorit foarte mult ca între baie și dormitor să aibă un perete de sticlă care își va schimba culoarea și opacitatea dintr-o simplă apăsare pe buton, deoarece este pe senzori.

„De pe locul 1 în trending-ul muzical și 3 în trendingul suprem, Johnuţule! Cel mai proaspăt client Hâtz Residence. Este viaţa mea! Bine, n-a venit aşa oricum, a venit cu dărâmat de pereţi, v-am zis la început”, a mai precizat Dorian Popa.

Mai mult decât atât, se pare că Babasha și-a dorit să aibă un sistem de iluminat al scărilor cu senzori, dar și o oglindă foarte mare în living. Astfel că Dorian Popa s-a văzut nevoit să facă unele modificări proiectului inițial.

Apoi, Dorian Popa a povestit pe YouTube și cum a ajuns să-i vândă o vilă de lux lui Babasha.

„Cea mai mare fericire mi-a făcut-o. Ne-am văzut la mine acasă, mi-a zis: «Bă, știi foarte bine că-l am pe ăla mic pe drum, nu mai vreau să stau la apartament, vreau să mă mut la casă, îmi place ce faci». Am stat puțin de vorbă, ne-am înțeles, am bătut palma cum se face treaba repede și frumos între băieți”, a mai afirmat vedeta.

Sursa: Tabu.RO