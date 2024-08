Îmbracă-te precum bogații: noua tendință de modă care creează panică pe rețelele de socializare

Pulover pe umeri, cămașă bine călcată și mocasini din piele… Trendul „old money” explodează pe TikTok. Conceptul este simplu: este vorba, prin îmbrăcăminte, de a te preface că ești bogat.

Este un set de fantezie. Ideea pe care o are imaginația colectivă despre bogăție. Aceea a unei lumi în care purtăm neapărat un pulover de cașmir pe umeri. Așadar, în ritmul captivant al piesei emblematice a lui France Gall, Ella, pe care a lansat-o în 1987, adolescenții se mișcă în fața camerei în cămăși, tricouri polo, pantaloni sau fuste creion, colier de perle și tweed. Toate în tonuri moi, rafinate, clare.

Acesta este ceea ce rețelele sociale numesc tendința „old money”. O modă care are nu mai puțin de 2 milioane de publicații pe Instagram. Valoare, tradiție, moștenire și rafinament, acestea sunt cuvintele cheie ale acestui stil conservator care atrage milioane de tineri sub hashtag-urile #quietluxury (lux discret), #oldmoney (bani vechi) și #stealthwealth (avuție ascunsă).

Coduri precise, dar fanteziate

Această „tendință”, care se supune unor coduri foarte specifice, se răspândește cu mare viteză în cadrul Generației Z. Respinge ostentativitatea și corespunde stilului pe care îl atribuim burghezilor sau nobililor.„Banii vechi, care sunt o construcție, se referă la tineri preppy din înalta societate americană”, explică Caroline Courbières, profesor de științe ale informației și comunicării la Universitatea din Toulouse III, care studiază fenomenele modei. De aceea vorbim de „old money” și nu de preppy ca acum treizeci de ani, sau de stil burghez.

Pentru specialist, referirea la Statele Unite este clară și legată în mod deosebit de un brand. „Ralph Lauren a construit o reprezentare foarte identificabilă și idealizată a luxului, aceea a unei familii strânse americane din New York, care merge la Hamptons, joacă polo și, în general, are un stil de viață bogat.” Să mai amintim și mărci de lux precum Loro Piana, The Row, Officine Générale sau De Bonne Facture care oferă clasice de calitate care corespund perfect ideii de îmbrăcăminte elegantă făcută să reziste în timp.

Dar dacă pentru anumite excepții, estetica este moștenită și nu imitată, pe rețele, în special Tik Tok, cei care o adoptă și o arată nu sunt neapărat bogați. „Ceea ce transpun tinerii este ceva DIY, este dezvoltarea unei imagini de modă, suntem într-un proces de stereotipizare care este specific acestei rețele de socializare. Ne confruntăm cu o reprezentare simplă, care este eronată”, explică Caroline Courbières. O reprezentare inspirată și de cultura pop, în special de seriale de televiziune precum Gossip Girl sau mai recent Succession, care se ocupă fiecare de o elită bogată. În „viața reală”, mulți oameni bogați nu își etalează averea prin înfățișarea lor, multimiliardarii din Silicon Valley, adepții „normcore”, blugii fără formă, tricoul alb și adidașii, sunt dovada acestui lucru.

Sursa: Tabu.RO