ÎN CE RELAȚII A RĂMAS TILY NICOLAE CU FOSTUL EI SOȚ, DRAGOȘ POPESCU: „NU ESTE O TRAGEDIE”

Tily Niculae și Dragoș Popescu s-au separat după aproape două decenii împreună. Cei doi au început povestea lor de dragoste acum aproape 20 de ani, iar în 2011 și-au unit destinele, formând o familie și crescând împreună doi copii.

Recent, însă, actrița a anunțat oficial divorțul de soțul său.

Deși schimbările din căsnicie fuseseră amintite discret de Tily în urmă cu câteva săptămâni, detaliile nu fuseseră clare pentru public. Acum, actrița a decis să vorbească deschis, oferind o perspectivă asupra despărțirii.

În trecut, Tily menționa că diferența de 10 ani dintre ea și Dragoș Popescu putea fi uneori o provocare, dar chiar și după separare, cei doi păstrează o relație cordială și cooperantă, implicându-se în continuare în creșterea copiilor lor.

„Mare lucru nu prea s-a întâmplat, fiindcă eu consider că o separare nu este o tragedie. Mai ales când se încheie în lumină așa cum mi-am propus, să onorezi ceea ce ai trăit, dar să realizezi că trecutul nu mai face parte din prezent. Mulțumesc tare pentru gânduri! Sunt eu… cu luciditate, aceeași bucurie, dar mai ales direcție clară”, a scris Tily Niculae pe rețelele de socializare.

Într-o postare sinceră adresată fanilor, actrița a explicat că decizia a venit după o „reflecție profundă” și nu regretă alegerea făcută. De asemenea, Tily a ținut să-și exprime recunoștința față de părinți și socri, care i-au fost sprijin pe parcursul anilor.

„După o perioadă de reflecție matură și decizii luate cu responsabilitate, vă spun, într-un mod respectuos și demn, că am ales să pun punct căsniciei noastre cu mult timp în urmă. Această etapă nu reprezintă doar încheierea unei uniuni, ci și un moment de reflecție profundă, în care privesc înapoi cu recunoștință, dar și cu luciditate, față de tot ceea ce am trăit și am construit împreună. Le mulțumesc din suflet părinților mei și socrilor pentru încrederea și sprijinul oferit mie la o vârstă atât de fragedă — 18 ani. Ne-ați fost alături cu răbdare, grijă și speranță, iar ceea ce a urmat a fost timp de 19 ani, un drum comun pe care l-am parcurs cu bune și cu greutăți”, a transmis Tily Niculae pe Instagram.

