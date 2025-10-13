ÎN CE RELAȚII AU RĂMAS BURSUCU ȘI TEO TRANDAFIR

Bursucu și Teo Trandafir au legat o prietenie foarte frumoasă, care mai există și astăzi, chiar dacă colaborarea lor pentru Teo Show, emisiune pe Kanal D, s-a încheiat.

Bursucu recunoaște că a învățat foarte multe de la Teo Trandafir, pe care o respectă și o admiră în continuare. „Teo m-a făcut prezentator de televiziune, practic. (…) Ea mi-a spus doar atât, că în meseria asta trebuie să fii extrem de serios. Meseria asta se fură. După care, da, sunt lucruri pe care le înveți. De exemplu, cum te uiți într-o cameră, cum lași lumina să-ți vină pe față, ce trebuie să faci în anumite situații într-un interviu, cum trebuie să începi un interviu și cum să termini un interviu.

Atenție, Teo, în afara faptului că este un foarte bun profesionist, este un foarte bun profesor de televiziune. Și atunci ai foarte multe lucruri pe care le poți învăța. E adevărat că trebuie să ai răbdare”, a spus Bursucu, la Fresh by Unica.

Acum, chiar dacă înaintează pe direcții diferite, prietenia dintre Teo și Bursucu rămâne la fel de puternică. Cei doi păstrează legătura, iar bărbatul ar fi bucuros să o ajute oricând pe celebra prezentatoare.

„Cum ar fi vreodată să mă cert eu cu Teo? Doamne, dar nici n-aș îndrăzni. Dacă Teo acum mă sună și îmi spune ‘am nevoie’ sau ‘trebuie să ne vedem acum’, îți mulțumesc din inimă și îți spun că vom continua peste trei ore sau mâine acest interviu.

Doamne ferește, nu există așa ceva. Eu și cu Teo nu ne-am certat niciodată. Și asta pentru că, în primul rând, eu îi port un respect extraordinar. Doi, n-aș avea de la ce să mă cert cu Teo, din moment ce eu nu o contrez niciodată. Și asta pentru că n-am avut motive. Ne cunoaștem atât de bine viețile. Știm totul unul despre celălalt”, a mai povestit prezentatorul TV.

Sursa: Tabu.RO