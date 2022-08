Încă o cerere în căsătorie la Untold! Cine sunt artiștii care s-au logodit pe scenă, în penultima seară de festival

95.000 de spectatori au fost martorii unui moment emoţionant petrecut pe scena Untold, în penultima seară de festival.

După jurnalista Pro TV Roxana Hulpe, care a fost cerută de soţie încă din prima zi a festivalului, a venit rândul altei vedete să accepte o cerere în căsătorie.

A fost rândul lui Origen Todoran și al Daianei Iuga să se logodească pe scena de la Untold.

„Daiana, vrei să fii soția mea?”, a întrebat-o fostul concurent la Vocea României pe iubita sa, aflată pe scenă lângă el. Copleşită de emoţii şi cu ochii în lacrimi, tânăra a răspuns DA fără să stea pe gânduri.

Origen Todoran a fost concurent la Vocea României și este membru al trupei clujene David and the Six Martini.

În prima seară de festival, jurnalista Pro TV Roxana Hulpe a fost cerută în căsătorie tot la Untold de managerul festivalului Bogdan Rădulescu.