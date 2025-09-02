ÎNCĂ UN CUPLU CELEBRIU DIN ROMÂNIA S-A DESTRĂMAT, ÎN PRAGUL NUNȚII

Florin Răducioiu trebuia să se căsătorească anul acesta, după ce s-a logodit cu Andreea Albăstroiu, cu care avea o relație de aproape doi ani. Din păcate, cei doi au decis să pună capăt relației.

Fostul fotbalist și iubita sa au trecut printr-o perioadă mai dificilă în ultimele luni și ca nu mai complice lucrurile, au decis ca fiecare să meargă pe drumul lui, scrie gsp.ro.

„Pe Andreea am întâlnit-o în Italia, la Milano. Mă duceam frecvent la Milano și, în special, la Brescia. Printr-un prieten comun am ajuns să o cunosc. Fotbalul a fost ceea ce ne-a unit.

Am început să vorbim și, de acolo, a început relația noastră de șase ani. Andreea locuia lângă San Siro. Am dus-o la loja noastră, a gloriilor. Mergeam la meciuri în fiecare duminică și, astfel, s-a legat relația noastră”, spunea Florin Răducioiu, în decembrie 2024.

Florin Răducioiu a mai format un cuplu cu Astrid, o italiacă, cu care a și fost căsătorit, însă a divorțat în 2018, după o căsnicie de aproape 23 de ani. Fostul mare internațional român are doi copii cu fosta soție, Andrea și Alessandro.

Fostul soț al Andreei Albăstroiu este Marian Zlotea, ex-europarlamentar PDL și fost președinte al Autorității Naționale Sanitară Veterinară și Siguranța Alimentelor (ANSVSA). În anii săi de glorie, acesta era și un apropiat al președintelui Traian Băsescu.

Sursa: Tabu.RO