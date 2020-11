Inna, amintiri din vacanța de vis din Dubai

De ziua ei, anul acesta, Inna a ales să meargă într-o vacanță exotică în Dubai, alături de noul ei iubit. Cei doi s-au distrat pe cinste și acum vedeta s-a întors la muncă și ne-a povestit cum a fost experiența și ce locuri au vizitat împreună, dar și dacă se va mai întoarce acolo.

S-ar părea totuși că 2020 nu a fost un an chiar atât de urât pentru Inna, care a participat la o emisiune nouă, și-a făcut iubit nou, pe Deliric, are un nou reality-show pe Youtube și a lansat piese noi. Și în plus, a fost într-o vacanță de vis. “Îmi place foarte mult în Dubai, mă întorc de fiecare dată cu bucurie, e o energie aparte și e cald, îmi place să călătoresc în țările în care e cald, poți sta la soare și să te bucuri de tot felul de activități.

Mi-a plăcut foarte mult la aerodrom, a fost o experiență de care m-am bucurat la maximum. În mod normal, în vacanță, îmi place să mă relaxez, însă de data aceasta, am ales să fac cât mai multe activități. Experiența cu tiroliana a fost incredibilă, am mai fost cu tiroliana în pădure, dar aici a fost deosebit. Mi-a fost suuuper frică înainte să pornesc, dar când eram în aer, am uitat de frică, m-am bucurat de moment și am trăit totul la intensitate maximă. A fost minunat la Mandarin Hotel, arată impresionant, atmosfera este plăcută, este safe, un hotel pe care îl recomand! Și bineînțeles și Al Maha!

Vacanța această a fost deosebită și pentru că am stat în locuri atât de cool!”, ne-a spus exclusiv Inna care s-a întâlnit de curând cu instrumentiștii din trupa ei care i-au făcut o vizită în casa în care ea stă deja de 2 săptămâni și face muzică împreună cu producătorii și compozitorii Alex Cotoi, Marcel Botezan, Sebastian Barac, David Ciente și Minelli – Dance Queen’s House. Din cauza pandemiei, aceștia nu s-au mai văzut de câteva luni bune, așa că Inna i-a invitat să se vadă să vorbească, să și cânte împreună și să le facă o surpriză. Aceștia au povestit cele mai frumoase amintiri din turneu în toate țările în care au călătorit împreună. Ea le-a oferit cadou de revedere și de apreciere noul iphone 12. Apoi INNA a susținut un concert pentru toți cei aflați în casă.