Interviu Exclusiv! Randi a pierdut o vacanță exotică în Thailanda din cauza CoVid19

Îndrăgitul solist Andrei Ropcea sau Randi (36 de ani) cum este cunoscut în lumea muzicală, are o mulțime de noutăți muzicale. Solistul a lansat o nouă melodie cu tot cu videoclip și a povestit intr-un interviu exclusiv pentru Tabu despre izolare, familie, cum face el sport și viață, în general.

Tabu: Salutare, Randi, ce faci în această perioadă? Cum e în izolare?

Randi: Fac de toate și la sfârșitul zilei mă întreb cum s-au scurs orele! Pentru că am mai mult timp, l-am umplut cu sport, muzică, yoga, seriale, sport din nou și gătit mult. Nu mă plictisesc și psihicul meu e mai motivat ca oricând!

Te-ai gândit vreodată că vei fi nevoit să stai în casă atâta vreme? Că va exista un astfel de scenariu?

Cred că nimeni nu ia în serios acele filme cu scenarii apocaliptice și brusc ne-am trezit într-unul, ce-i drept nu atât de tragic… Însă foarte real și serios. Nu m-am gândit niciodată că ni se poate întâmpla nouă, pentru că noi am trăit într-o perioadă ferită de războaie globale și boli de neoprit! Ni se arată, încă o dată, că sunt vulnerabili, fragili și că viața e cu adevărat un dar.

Cu cine stai în izolare?

Sunt singur în casă, însă am curte comună cu fratele meu și atmosfera e de multe ori foarte vioaie, mai ales datorită celor doi nepoți simpatici.

Cum îți petreci timpul liber?

Cred că un om care e îndrăgostit de ceea ce face nu prea are nevoie de timp liber. Eu, în afară de muzică și sport, am timp doar de gătit, un serial, yoga și gânduri de viitor.

Ai postat pe rețelele de socializare o imagine cu tine în care ți-ai făcut părul verde…

Îmi place să mă joc, pentru că din joacă vine creația! Nu m-am vospit, era doar o versiune virtuală de-a mea, ușor îmbunătățită:)!

Mai mergi la studio sau ți-ai făcut studio acasă? Ai compus mult în această perioadă?

Am adus toate sculele pe care le aveam în studio și le-am instalat în dressing, locul unde acum poți să-ți faci și styling, dar și muzică, în același timp. Compun în mod concentrat pentru proiectele mele de viitor și găsesc noi modalități de exprimare, pentru că experimentăm diferite feluri de viață acum și inspirația se schimbă, se transformă.

Cu cine colaborezi muzical în această perioadă?

În primul rând, tocmai am lansat piesa „Suflete în carantină”, pe care o poți asculta aici https://youtu.be/xDEqbm1tte8, o piesă compusă și filmată de mine și montată de colega noastră, Mihaela Tolan în izolare! Acum câteva zile am mai finalizat o piesă în colaborare și suntem tare mulțumiți de rezultat și de felul în care am lucrat de la distanță! O să vă povestesc foarte curând despre ce e vorba. De asemenea, în vară o să începem să lansăm piese noi de la Morandi și încă un proiect în derulare.

Ți s-au anulat din cauza pandemiei concerte, plecări peste hotare sau vacanțe?

Toate concertele au picat și vacanța am pierdut-o… ca în filme! În ziua plecării în Thailanda și apoi Bali, ambasada Thailandei a modificat o procedură legată de viza de intrare în țară și nu am mai putut să plecăm! Pe 12 martie trebuia să plecăm și, în aceeași zi, în țara noastră se aprindea focul acestei pandemii. Viața merge mai departe și uite ce noi uși se deschid atunci când accepți ceea ce ți se întâmplă…

În această perioada cu cine ții legătură dintre cei cu care colaborezi?

Vorbesc pe net cu absolut toți colaboratorii, prietenii și cei din familie! Practic, cei cu care lucrăm fac parte din familie și atunci dorul și nevoia de a le vorbi și a-i vedea, chiar dacă e doar virtual, mocnește în piept zi de zi.