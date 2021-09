Ioana Ignat, dependentă de alcool: „Mă rugam la Dumnezeu să-mi ia durerea”

Ioana Ignat a devenit într-un timp scurt, una dintre cele mai apreciate artiste de la noi, după ce a câștigat „Vocea României”. A lansat mai multe piese alături de interpreți de renume, printre care Cornel Ilie de la Vunk sau Edward Sanda, însă puțini cunosc detalii despre una dintre cele mai grele perioade din viața ei.

Invitată într-o emisiune radiofonică realizată în urmă cu câteva luni, artista în vârstă de 23 de ani a povestit despre dependența de alcool și modul în care a reușit să renunțe la acest viciu.

„Nu mai luam nimic în serios, nu mă mai încânta nici succesul. Eu dacă am intrat într-o orchestră la 15 ani și cântam la evenimente, eram cea mai mică, restul aveau peste 30-40 de ani. Se bea mult acolo. După aceea, am luat-o și eu așa, ușor-ușor cu alcoolul. Abia ce mi-am revenit”, a spus Ioana Ignat, potrivit Spynews.

„Într-o seară, când am avut lansare, pe 13 februarie 2018, eu deja mă lăsasem de vreo două săptămâni și la lansarea aia am zis tot așa, că nu beau, dar m-am luat cu anturajul și am avut o durere de stomac cumplită și am ajuns pe la cinci dimineața acasă, nu puteam să dorm, nici să plâng și m-am dus pe balcon la aer și mă rugam la Dumnezeu să-mi ia durerea, că nu mă mai ating și un an de zile nu m-am mai atins”, a adăugat Ioana Ignat.