Irina Voluță, femeia înzestrată să ofere o altă latură a frumuseții

Dintotdeauna femeile și-au dorit să arate fabulos fără prea multă bătaie de cap. Iată că există cineva din Republica Moldova care a devenit cunoscută în toată lumea datorită pasiunii ei pentru frumusețe. Prin ceea ce face, prin tehnicile experimentale pe care le predă în întreagă lume. Este vorba de Irina Voluță, femeia care a descoperit cealaltă față a frumuseții.

Moldoveanca este precum o eroină fantastică pentru că s-a transformat efectiv de-a lungul timpului. Irina Voluță este o femeie de succes din Republica Moldova, care lucrează la aspectul femeilor din lumea întreagă și le învață să fie frumoase prin tehnici speciale.

Un exemplu este chiar Irina, care dintr-o femeie simplă dar ambițioasă a ajuns să facă fix ce îi place, pentru că altfel s-ar plictisi dacă ar face mereu aceleași lucruri. Cum se caracterizează?

„Cred că cele 2 cuvinte care mă caracterizează cel mai bine sunt: visătoare și ambițioasă. Sunt din Chișinău. Sunt mamă a doi băieți de 12 și 8 ani. Un an în urmă am divorțat după un mariaj de 11 ani. Am marele noroc că mama locuiește la mine și mă ajută maxim cu copiii. Eu acum efectuez machiaj semipermanent și pot să spun că mă consider o femeie puternică și o femeie de succes. Sunt în domeniul beauty deja de 15 ani. Trebuia să aleg între o facultate și domeniul beauty fiindcă nu era posibilitatea să le fac pe ambele, și am ales acest domeniu și nu regret o secundă. Când am ales să fac machiaj semipermanent am început din glumă, mi s-a părut cel mai greu domeniu, fiindcă lucrezi cu ace, sânge și ai o mare responsabilitate față de imaginea femeii. Și „sprânceana este cartea de vizită a oricărei femei”. Am început cu frizeria, machiajul, coafurile, genele, iar într-un final pentru că făceam sprâncenele perfect în machiaj, clientele mi-au dat ideea să fac machiaj semipermanent. Primele sprâncene i le-am făcut mamei și finei mele. Dacă este să zic că le-am făcut perfect, aș minți. Atunci îmi păreau perfecte, acum nu. Dar mi-am făcut și mie personal sprâncenele, a fost greu fiindcă mă loveam cu mașina de tatuat în oglindă, dar într-un final am reușit. Am descoperit că pot fi mai frumoasă de cât sunt în momentul când am apelat pentru prima dată la o procedură de cosmetică, și anume mărirea buzelor”, spune ea.

Am vrut să știm dacă a făcut de-a lungul anului schimbări la ea și dacă a apelat la chirurgul estetician.

„Când cel mic avea 4 ani, am decis să apelez la medicul estetician. În anul 2018 mi-am făcut prima operație și anume cea de mărire a sânilor. Peste 3 săptămâni a urmat operația de abdominoplastie. Iar peste 4 ani mi-am schimbat și toată dantură. Îmi doresc o ultimă operație de micșorare a taliei și mărirea feselor cu grăsime. Atunci când femeii îi place ce vede în oglindă, ea primește acea încredere în ea și devine mai puternică în ceea ce face”, a povestit Irina, care are o mulțime de proiecte și a primit o mulțime de premii pentru ceea ce face.

„Pe data de 5 mai voi participa la Miss continental ce va avea loc în Napoli, voi fi reprezentanta Moldovei. Intenționez – și lucrez la acest proiect important – să îmi fac o rețea de Academii în Europa care să poarte numele Ivolution Academy. Sunt fondatoarea brandului Ivolution cu produse pentru machiaj semipermanent, fondatoarea Contour Academy By Irina Voluță, trainer internațional în dermopigmentare, jurat în campionatele internaționale și speaker internațional. Cursurile în dermopigmentare le-am făcut la 2 cele mai mari academii din Europa. Toate perfecționările le-am făcut doar în Europa. Cursurile în dermopigmentare pentru viitoarele cursante le pot face în Moldova dar și în Europa, deoarece colaborez cu mai mulți organizatori care se ocupă de organizarea cursurilor cât și a master clasului. Cât despre premii – am primit o mulțime pentru ceea ce fac: în 2018 am primit titlul de Stlistul anului, în 2021 – premiul pentru Speaker internațional în Londra, premiul pentru Speaker internaționale în Kazakistan, premiul pentru jurat din cadrul campionatului din Kazahstan, Premiul oferit de „iSecrete” pentru cel mai bun dermopigmentist din București”, spune femeia.

Irina spune că a colaborat și cu vedete. „Tatuajul e o procedură la care nu apelează des vedetele, deoarece ele tind spre naturalețe. Am avut vedete cărora le-am făcut procedura și nu mi-au permis să le fac poze deoarece nu doresc să știe că au apelat la această procedura. Dar în mare parte lucrez cu femeile de afaceri, care nu au timp să stea în fața oglinzii să se machieze. Pentru mine orice femeie este o vedetă.”, a continuat ea.