Anca Țurcașiu, la 50 de ani. Care e secretul frumeseții ei

Una dintre cele mai îndrăgite vedete de la noi este, cu siguranță, Anca Țurcașiu, actrița și cântăreața, care s-a reinventat de mai multe ori de când a debutat în showbizz ul autohton. Pentru că a debutat ca și solistă, a jucat în câteva filme, a făcut televiziune, din nou muzică și acum este actrița de teatru și musical.

Și toate acestea, plus o căsnicie fericită și un fiu tânăr și neliniștit pînă la 50 de ani, vârstă pe care o va implni pe 8 mai, anul acesta. Actrița și cântăreața a postat pe rețelele de socializare o imagine sexy cu ea de pe plajă și următorul mesaj – “Aici:40. Revin în vara asta cu o sesiune foto la 50!”, semn că va realiza o ședința foto când va schimbă prefixul.

Vedeta care a jucat în mai multe musicaluri înainte de această pandemie, printre care “My Fair Lady” si “Mamma Mia” are secretele ei pe care le-a împărtășit de câteva ori. Face mult sport, se odihnește și mănâncă sănătos. “Secretul nu este altul decât o viaţă frumoasă! Am învăţat să mă bucur de micile plăceri ale vieţii şi să văd întotdeauna partea frumoasă a tuturor lucrurilor care mi s-au întâmplat. Astfel, am încercat să armonizez ritmul alert al carierei cu viaţa personală. În afară de asta, îmi place să fac sport şi să fac alegerile bune în ceea ce priveşte alimentaţia mea şi a familiei mele. Ţînând cont de tentaţiile permanente ale societăţii moderne, sunt foarte atentă la produsele pe care le consum. Astfel, am grijă să includ la fiecare masă alimente care să îmi ofere toţi nutrienţii principali: glucide, proteine şi lipide, informaţiile despre aceştia fiind disponibile pe etichetele tuturor produselor.

Mănânc din toate câte puţîn, fără restricţii, dar dacă vorbim despre frigiderul meu, acesta conţine permanent nişte alimente pe care eu le consider de bază pentru un stil de viaţă sănătos, din punct de vedere nutriţional: fructe, legume, carne de peşte, lapte degresat, ouă, margarină. Încerc să respect proporţiile nutritive pe care le recomandă specialiştii în nutriţie: proteine (15%), grăsimi (30%) şi glucide (55%), cât şi să înlocuiesc grăsimile rele cu cele bune, vegetale. Sunt o persoană foarte activă, cred că şi datorită meseriei care presupune mult dinamism, şi îmi place acest lucru. Indiferent de programul mai mult sau mai puţîn încărcat, încerc întotdeauna să îmi fac timp pentru mine.

Sunt o fire energică şi cred că acesta este şi unul dintre motivele pentru care îmi încep fiecare dimineaţă cu o alegare în parc de cel puţîn 30 de minute. Acasă, îmi completez programul de antrenament cu nişte serii de exerciţii pe care le-am descoperit pe Internet. La masă de dimineaţă îmi place să mănânc sandvişuri, preparate din pâine cu seminţe peste care pun margarină, deoarece este o sursă bună de grăsimi esenţiale, Omega 3 şi Omega 6. În plus, adaug şi o felie de somon sau brânză topită, o frunză de salată şi feliuţe de roşii. De obicei îmi mai prepar un fresh de portocale sau o cafea pe care le savurez în timp ce răsfoiesc presă.

Pentru prânz, îmi pregătesc o salată de crudităţi: roşii, salată, morcov ras, măsline, porumb, la care adaug cubuleţe de brânză feta şi un dressing de zeamă de lămâie şi ulei de măsline. Pentru cină, de obicei pregătesc ceva pentru toată familia. Recent, am gătit penne quattro formaggi”, a povestit actrița solistă. Solistă are și o familie frumoasă. Anca Țurcașiu și Cristian Gheorghiță s-au căsătorit în anul 1998, iar petrecerea a avut loc în Paradisul Verde de la Corbeanca. Nașii de cununie ai celor doi au fost soții Țânțăreanu, Cristian și Manuela. La nuntă au participat 400 de invitați. Anca Țurcașiu și Cristian Georgescu, ccare au un băiat mare pe nume Radu, s-au cunoscut în America.