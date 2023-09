Iulia Vântur, adevărul despre sarcină. Iubita lui Salman Khan nu se mai ascunde

Iulia Vântur (43 de ani) a marcat o apariție senzațională pe covorul roșu, care, însă, a creat controverse pe rețelele sociale. Mulți fani s-au grăbit să o felicite pentru sarcină, aceștia afirmând că românca este gravidă. Care este adevărul, de fapt?

Miercuri, 13 septembrie, vedeta TV a ținut să lămurească lucrurile privind o posibilă sarcină. În cadrul emisiunii La Măruță de la Pro TV, printr-o transmisiune live, Iulia Vântur a făcut următoarea precizare, care pune capăt speculațiilor de orice fel.

Iulia Vântur de declarat:

„Da, vreau să vă spun ceva! Tobe, tobe. Am un anunț de făcut! Cătălin Măruță este cel mai bun! (…) Spun cu gura mea dacă e ceva. Primesc mesaje din România, toată lumea îmi trimite mesaje, după am aflat care e evenimentul. Da, din câte știu eu, nu sunt însărcinată. Nu am fost la niciun control, din câte știu eu, nu cred că sunt însărcinată.”

Amuzat, Cătălin Măruță a declarat:

„Iulia, acum și tu, nu cred.. (…) Prima dată aici vreau sa ne dai vestea! Îți trimit niște teste Barza.”

Iulia Vântur a părăsit în urmă cu mai mulți ani România și a plecat în India. Povestea ei de dragoste cu celebrul actor de la Bollywood, Salman Khan, a ținut mult timp prima pagină a ziarelor în România și în India. Între timp, Iulia a reușit să-și lanseze o carieră și în India.

