Jane Fonda anunță că are cancer. Ce tip de cancer are actrița

Jane Fonda, în vârstă de 84 de ani, a mărturisit că a fost diagnosticată cu limfom non Hodgkin.

Vedeta a dezvăluit, de asemenea, că a început deja chimioterapia. Corpul ei a răspuns bine și spune că nu va lăsa această boală s-o deconecteze de la o activitate în care este foarte implicată: activismul civic, ea militând împotriva factorilor schimbărilor de mediu.

”Dragi prieteni, am ceva personal să vă mărturisesc. Am fost diagnosticată cu limfom non Hodgkin și am început deja chimioterapia”, a scris starul pe pagina sa de socializare.

”Este un cancer foarte tratabil, 80% dintre cei diagnostigați supraviețuiesc, de aceea mă simt foarte norocoasă.”

Fonda spune că e norocoasă și fiindcă are o asigurare de sănătate bună, care îi permite accesul la cele mai bune tratamente. Dar recunoaște că este privilegiată, fiindcă este o celebritate.

Iată ce spune actrița, care simte că e momentul să atragă atenția: ”Fiecare familie din SUA se confruntă cu un cancer la un moment dat. Dar nu toți au acces la tipurile de îngrijiri de care eu am parte, iar asta nu e corect”, e de părere Jane Fonda.