Jean-Claude Van Damme revine pe ecrane. În ce film de pe Netflix îl vom vedea pe actor

Netflix lansează primul trailer pentru The Last Mercenary, o comedie de acțiune cu Jean-Claude Van Damme în rolul principal. Actorul va juca rolul unui agent secret care încearcă să-și protejeze fiul.

Legenda anilor ’90 Jean-Claude Van Damme revine pe ecrane. Din păcate, starul din filmele Bloodsport și Double Impact nu va putea fi văzut în cinematografe, ci doar pe platforma de streaming Netflix. Premiera filmului The Last Mercenary este programată pentru 30 iulie 2021. Netflix a publicat un scurt sinopsis. The Last Mercenary este regizat de David Charhon pentru Netflix, informează Variety. Filmul vorbit în limba franceză este scris de Charhon și de Ismael Sy Savane.

Jean Claude Van Damme interpretează rolul lui Richard Brumaire, un fost agent secret care trebuie să revină urgent în Franța, unde fiul său înstrăinat este, în mod fals, acuzat de Guvern de trafic de arme și droguri. Archibald a fost sub protecția statului timp de 25 de ani, dar acum dușmanii lui Brumaire îi doresc sângele. Tânărul încearcă să-și rezolve singur problemele pentru a-i arăta tatălui său că poate fi mândru de el.

Acesta este primul proiect al lui Van Damme cu Netflix și prima comedie de acțiune în care el joacă. „The Last Mercenary este un proiect incredibil de interesant și îmi permite să abordez un nou gen”, a transmis el. „Întotdeauna am fost un admirator al lui Jean-Paul Belmondo și sper să preiau torța comediei de acțiune în felul meu. Scenariul lui David Charhon aduce laolaltă toate elementele cu succes – o poveste frumoasă cu emoție, multă acțiune și mult umor”. Din distribuție mai fac parte Alban Ivanov (Lucky), Assa Sylla (Mortel) și Samir Decazza (Valide).

Kickboxerul belgian și expertul în arte marțiale devenit actor, cunoscut sub numele de „The Muscles from Brussels”, a jucat în mai multe filme de acțiune în anii 1980 și 1990, inclusiv Timecop, Street Fighter, Nowhere to Run și Double Impact. În ultimii ani el ​​a apărut în francizele Kung Fu Panda și Expendables. Până în prezent, filmele lui Van Damme au adus încasări de peste 1,7 miliarde de dolari în întreaga lume.