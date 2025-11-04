JENNIFER LOPEZ, ÎNTR-O ROCHIE CREATĂ DE DESIGNERUL ROMÂN MARIA LUCIA HOHAN. CÂT COSTĂ ȚINUTA EI

Jennifer Lopez a ales să poarte o creație aparținând designerului român Maria Lucia Hohan, confirmând încă o dată prestigiul internațional al brandului românesc.

În imagini, artista poartă rochia CECILIA, un model spectaculos care pune în valoare silueta feminină și care face parte din colecțiile sofisticate semnate de Maria Lucia Hohan. Acest model emblematic costă 7.660,00 lei, o demonstrație că luxul românesc poate concura cu succes cu marile case de modă internaționale.

„Proiectată pentru a pune în valoare o siluetă tip clepsidră, rochia CECILIA impresionează printr-un decolteu adânc în formă de V, ce evidențiază zona bustului. Corsetul este decorat cu detalii în formă de inimă pe cupe, oferind o notă jucăușă designului. Materialul drapat cu măiestrie și talia accentuată creează o siluetă spectaculoasă, în timp ce spatele ajustabil asigură o potrivire perfectă”, e descrierea rochiei pe site-ul brandului.

Maria Lucia Hohan este de ani buni preferata celebrităților internaționale, iar alegerea lui Jennifer Lopez confirmă încă o dată statutul de designer de top la nivel global. Stilul său, recunoscut pentru fluiditate, feminitate și accente romantice, a cucerit deopotrivă actrițe de la Hollywood, modele internaționale și artiști de top.

Apariția lui Jennifer Lopez în rochia elegantă reprezintă un nou moment de referință pentru moda românească, o combinație între eleganța Hollywoodului și talentul autentic românesc, care strălucește pe scena mondială.

Sursa: Tabu.RO