Jo a recunoscut că merge la vrăjitoare: „Ce îmi zice, aia se întâmplă!”

Jo sau Ioana Anuța, pe numele ei real, a fost invitată recent în podcastul lui Bursucu și au vorbit atât despre viața ei personală, cât și despre carieră. Una dintre întrebările lui Bursucu a fost: „Ai fost vreodată la vrăjitoare? Ai fost? Și ce ți-a zis, de descântec, de supărare? De supărare te-ai dus sau de distracție? Când ai fost ultima oară?”.

„Da! Am fost! Mi-a dat în cărți. Nu m-am dus de supărare, m-am dus de mai multe ori! Anul trecut am fost ultima dată!”, a răspuns artista. „Iese?”, a continuat prezentatorul. „Da! De fiecare dată! Da ce să iasă? Ce îmi zice, aia se întâmplă! Mi-a zis de prietena mea cea mai bună că într-o săptămână o să mă sune să îmi spună că e gravidă. Fix într-o săptămână m-a sunat și mi-a zis că e gravidă! Mi-a zis și de tataie! Când am aflat eu prima dată de o infidelitate de a unui fost, mi-a zis, m-am dus acasă, am întrebat și exact așa era. Și locația, și orașul, și ziua și tot!”, a mai spus Jo.

Vedeta a mai dezvăluit detalii despre scandalul cu Gheboasă. după ce acesta a amenințat-o. Totul a pornit de la moment aparent banal, când artista a întrebat publicul „Cine este Gheboasă?”.

„Gheboasă mi-a dat mesaje, m-a amenințat că lasă, că ne întâlnim noi, că facem, că dregem. De la ce, mă? Că am întrebat cine ești? Adică… am cântat acolo în orașul de unde era el și la un moment dat eu eram cu Juno prin culise și eu, dacă tot a venit cu mine la concert, le-am zis oamenilor: am o surpriză pentru voi, cine credeți că e surpriza?

Și eu, când au strigat numele băiatului ăstuia, oamenii au început să strige în sală numele lui. Urma să cânte el tot la același bal, dar seara, la club. Eu cântam pe zi la profesori, la astea mai oficiale, și el seara, la club pentru distracție, pentru copii, pentru toată lumea. I-au strigat numele, și eu am întrebat: Cine e? Ce înseamnă asta, ce strigați?”, a mai spus Jo.

