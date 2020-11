Joe Biden, veteranul politicii americane ales pe „spinarea” influencerilor de pe Instagram și YouTube

Democratul Joe Biden a câștigat alegerile din SUA și devine astfel al 46-lea președinte de la Casa Albă. Kamala Harris devine, la rândul ei, prima femeie vicepreședinte din istoria SUA.

Vârsta lui înaintată – 77 de ani- ridică semne de întrebare privind capacitatea de a conduce o administrație atât de complexă precum cea de la Washington, dar are drept contrapondere o experiență politică de invidiat și o rezistență psihică de admirat.

Primul discurs ca președinte ales

Administrația noastră va fi despre oameni și vom face ca America să fie respectată din nou în lume, a spus democratul Joe Biden, sâmbătă seara, în primul său discurs ca președinte ales al Statelor Unite. Trebuie să facem din această țară un tărâm pentru toată lumea. Trebuie să reclădim spiritul acestei țări, a subliniat el, într-o nouă pledoarie pentru unitate.

„Oamenii acestei națiuni au vorbit, ne-au atribuit o victorie clară”, dar „nu sunt state roșii și state albastre, sunt doar Statele Unite”, a spus Joe Biden, comentând rezultatul alegerilor. „Cei care ați votat pentru președintele Trump, vă înțeleg dezamăgirea, și eu am pierdut de câteva ori, dar haideți să ne dăm reciproc o șansă, să fim toți americani, să fim uniți și să construim, e timpul să vindecăm America”, a spus democratul adresându-se susținătorilor actualului locatar de la Casa Albă.

E timpul să vindecăm America. Joe Biden

„E timpul să lăsăm deoparte cuvintele grele, să mai scădem temperatura, să ne vedem din nou, să ne ascultăm din nou și să avansăm. Trebuie să încetăm să ne tratăm oponenții drept dușmani. Nu sunt dușmani. Sunt americani. Biblia ne spune că pentru orice există un timp, un timp pentru a construi, un timp pentru a culege, un timp pentru a semăna și un timp pentru a vindeca. Este timpul să vindecăm America”, a arătat Joe Biden.

Călit de drame personale

Joe Biden întoarce politica americană pe toate fețele de aproape 50 de ani. Culoarele puterii de la Washington nu mai au niciun secret pentru el. A parcurs toate etapele pentru a ajunge la Casa Albă, unde opt ani a fost vicepreședinte și mâna dreaptă a lui Barack Obama. Dar drumul spre vârf a fost plin de obstacole. Joe Biden nu împlinise încă 30 de ani când a câștigat primul său mandat de senator în Congresul Statelor Unite. Un salt politic care i-a adus instantaneu faimă națională. A savurat această victorie o lună, apoi… „Soția senatorului proaspăt ales Joe Biden și fiica lor au murit, iar cei doi fii ai lor au fost grav răniți după ce mașina în care se aflau a fost lovită de un camion în această intersecție din Delaware” – anunțau televiziunile americane în decembrie 1972.

Joe Biden, alături de prima soție, Neilia

Tragedia l-a copleșit pe Joe Biden, care a vrut chiar să renunțe la fotoliul de senator. S-a răzgândit și astfel a devenit protagonistul unuia dintre cele mai emoționante clipe din politica americană. A depus jurământul lângă patul de spital al fiului său, Beau, aflat la acel moment încă sub tratament după accidentul rutier. Ani de zile, Biden a făcut naveta cu trenul de la casa sa din Delaware la Washington (o călătorie de o oră și jumătate) doar pentru ca seara să adoarmă acasă alături de fiii săi care au supraviețuit accidentului. De altfel, ca să nu se lase copleșit de durere și furie, și-a concentrat atenția asupra celor doi fii, Beau și Hunter.

Tragedia a lovit din nou familia Biden în 2015. Fiul cel mare al vicepreședintelui, Beau, a fost răpus de cancer cerebral la 46 de ani. În el erau toate speranțele moștenirii Biden, o versiune nouă și îmbunătățită a tatălui său, cu un viitor glorios în politică.

Strategie de campanie surprinzătoare

În 2016, când activitățile tradiționale ale campaniei americane, cum ar fi vizitele din ușă în ușă și concertele organizate de celebrități, au constituit elementele centrale ale campaniilor prezidențiale, o postare virală de sprijin din partea unei vedete pe rețelele de socializare ar fi fost un mic bonus pentru candidați. Patru ani mai târziu, pe fondul unei pandemii care a făcut ca toată campania personală să reprezinte un pericol pentru sănătatea publică, o mare parte din câmpul de luptă electoral s-a mutat pe internet – și obținerea unui impuls de la influeceri pe Instagram, TikTok sau YouTube este o tactică de campanie din ce în ce mai importantă, în special pentru democrați.

Vloggerița Bethany Mota îl intervievează pe Joe Biden

Asta pentru că Joe Biden era în dezavantaj digital în comparație cu Donald Trump, care era susținut de rețele de personalități conservatoare influente care erau gata să-și amplifice mesajele – dezinformare și toate astea. Aceasta se adaugă publicului online masiv al președintelui în funcție: Trump are peste 30 de milioane de urmăritori pe Facebook și 85 de milioane pe Twitter, în timp ce Biden are sub 3 milioane pe Facebook și puțin peste 9 milioane pe Twitter.

„Suntem obligați să facem totul virtual”, a declarat Adrienne Elrod, șefa de campanie a lui Biden, pentru Recode. „Suntem forțați să facem mai multe povești [Instagram]. Suntem obligați să facem mai multe conversații pe Twitter”. S-au căutat noi audiențe oriunde. Aici au intervenit influencerii. Dar nu era vorba doar de trasarea conținutului pro-Biden din conturile vedetelor din lista A cu zeci de milioane de urmăritori. Cel mai bun sprijin, au declarat oamenii de campanie din echipa Biden, ar putea proveni de la influențatori care vorbesc cu un public comparativ mai mic, dar direcționat, cum ar fi alegătorii convinși dintr-o anumită comunitate.

Găsirea publicului acolo unde se află

Joe Biden, a cărui echipă a angajat chiar și o firmă pentru a ajuta la sensibilizarea influencerilor, a dezvoltat o formulă pentru a lucra cu aceștia: stă acasă, adesea în fața unui fundal plin de plante și a unei ferestre, în timp ce influencerul îl întreabă deschis – întrebări care îi permit lui Biden să vorbească despre orice subiect. Aceste interviuri sunt adesea transmise pe Instagram Live, dar apar și pe Facebook și YouTube.

Deși nu sunt chiar reclame sau videoclipuri de susținere, nu sunt nici jurnalism. Obiectivul pare a fi la fel de simplu ca angajarea cu influenceri, oameni care au credibilitate față de un anumit public și atragerea publicului acestor influenceri asupra Biden. Subiectele de discuție au inclus abordarea lui Biden în ceea ce privește conducerea și planurile sale pentru reforma poliției și combaterea rasismului sistematic.

Biden, sprijinit de nepoata sa, Naomi

Nepoatele lui Biden, Finn, Maisy, Naomi și Natalie, au ajutat și ele: ele au găzduit fluxuri live de Instagram cu influeceri care sunt deosebit de populari printre tineri. Desigur, legarea campaniei de influenceri a venit cu riscuri. Joe Biden a discutat pe Instagram cu Jerry Harris, din Cheer de pe Netflix, în iunie. Apoi, în septembrie, Harris a fost arestat pentru o acuzație de pornografie infantilă. Unele conturi de socializare conservatoare au încercat să sugereze apoi o legătură. Și după ce Biden a făcut un Instagram Live în iunie cu vloggerul Bethany Mota (care l-a intervievat și pe președintele Barack Obama în 2015), un articol de opinie din Los Angeles Times spunea că este „ insultant” și a argumentat împotriva încercărilor de a impresiona influencerii în loc să se concentreze pe probleme serioase.

Cum s-au împărțit vedetele: cine a fost cu Joe Biden

La fel ca pe cetățenii de rând, alegerile prezidenţiale din Statele Unite au împărțit în două tabere și vedetele de peste ocean. Actori, regizori, cântăreți, cu toții și-au ales deja favoritul pentru Casa Albă – pe Joe Biden – pe care l-au susținut intens în videoclicpuri sau prin anunțuri făcute pe rețelele sociale.

Una dintre cele mai influente vedete din social media, Taylor Swift îi încurajează pe americani să-l voteze pe Joe Biden pe 3 noiembrie. Un îndemn lansat şi de Lady Gaga și Ariana Grande care, la fel ca Madonna, Beyonce sau Snoop Dogg, fac parte din tabăra democrată. O tabără în care, conform tradiției, se regăsește mare parte din lumea filmului. Nu fac excepție Tom Hanks, Brad Pitt, George Clooney şi Dwayne Johnson. Nu fac excepţie nici regizorul Mel Brooks şi Chris Evans, actorul care-l întruchipează pe Captain America.









Celebritățile reacționează

Sâmbătă, 7 noiembrie, americanii au aflat că democratul Joe Biden va fi președintele lor în următorii patru ani. Momentul a fost sărbătorit pe rețelele de socializare și pe stradă. O mulțime de vedete au marcat momentul istoric, în special cele care au fost active în mod continuu în timpul campaniei electorale, folosindu-și platformele pentru a reaminti fanilor importanța votului.

Într-un tweet, Halsey le-a reamintit tuturor că, deși mai este de lucru, este important să ne oprim și să simțim sentimentele de ușurare și bucurie, adăugând: „Este frumos să vezi o sărbătoare după toți acești ani”. Zendaya a folosit un GIF. Selena a distribuit un tweet de la vicepreședintele ales Kamala Harris, însoțit de cuvântul care spunea totul: „DA!!!”

Regina Bey i-a felicitat pe Biden și pe Harris pe Instagram și a postat, de asemenea, o imagine a președintelui ales îcând era tânăr, spre deliciul fanilor ei.

La scurt timp după ce a apărut știrea, Lizzo a postat un videoclip emoționant pe Instagram, unde a menționat că președinția lui Donald Trump se va termina. „Acesta este sfârșitul acestui mandat de patru ani care s-a simțit ca o mie de ani în care oamenii și-au pierdut viața, mijloacele de trăi”, a spus ea printre lacrimi.

Modelul Bella Hadid a scris că este „atât de mândră” și se simte plină de speranță pentru viitor. Fără să spună un cuvânt, Ariana Grandea folosit o serie de semne de exclamare pentru a descrie cum se simțeau atât de mulți americani. Lady Gaga a împărtășit o fotografie cu ea îmbrățișându-l pe Biden, scriind: „@JoeBiden @KamalaHarris și poporul american, tocmai ai dat lumii unul dintre cele mai mari acte de bunătate și vitejie pe care le-a văzut vreodată omenirea”. Cu o fotografie a Kamalei Harris înconjurată de confetti, Kylie Jenner și-a făcut cunoscute sentimentele și entuziasmul. „Da, am câștigat”, a scris Billie Eilish.